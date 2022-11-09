https://uz.sputniknews.ru/20221109/na-gosslujbu-budut-nanimat-cherez-elektronnuyu-platformu-29838334.html
На госслужбу будут нанимать через электронную платформу
На госслужбу будут нанимать через электронную платформу
База данных о кандидатах, включенных в резерв руководящих должностей государственной гражданской службы, содержит информацию о навыках и компетенции, о трудовой деятельности, а также результаты оценки знаний.
2022-11-09T17:09+0500
2022-11-09T17:09+0500
2022-11-09T17:09+0500
общество
трудоустройство
вакансии
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. С 1 ноября кандидатам для трудоустройства на государственную гражданскую службу не требуется подавать пакет документов. Об этом сообщилив пресс-службе Агентства развития государственной службы при Президенте (АРГОС).По поручению президента, теперь вся информация о госслужащих доступна на платформе my.argos.uz. Каждый госслужащий имеет свой личный кабинет, где можно увидеть его квалификацию, полученные сертификаты, опыт работы и достигнутые результаты трудовой деятельности.Единая электронная информационно-аналитическая система объединяет 20 министерств и ведомств. Платформа также интегрирована с порталом вакансий.Наряду с этим действует база данных (портфолио) кандидатов, включенных в резерв руководящих должностей государственной гражданской службы. В ней отражены личные сведения, навыки и компетенции, информация о трудовой деятельности, а также о здоровье.Показатели оценки включают психологический портрет работника, его рейтинг, результаты тестов на профессиональные знания, результаты собеседований, а также рекомендации.Новая система способствует упрощению приема на работу, сокращает излишнюю бюрократию и служит важным фактором формирования надежных кадров.Читайте также: К 30-летию Конституции узбекистанцев наградят нагрудными знаками
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трудоустройство электронный портал
трудоустройство электронный портал
На госслужбу будут нанимать через электронную платформу
База данных о кандидатах, включенных в резерв руководящих должностей государственной гражданской службы, содержит информацию о навыках и компетенции, о трудовой деятельности, а также результаты оценки знаний.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
С 1 ноября кандидатам для трудоустройства на государственную гражданскую службу не требуется подавать пакет документов. Об этом сообщили
в пресс-службе Агентства развития государственной службы при Президенте (АРГОС).
По поручению президента, теперь вся информация о госслужащих доступна на платформе my.argos.uz
. Каждый госслужащий имеет свой личный кабинет, где можно увидеть его квалификацию, полученные сертификаты, опыт работы и достигнутые результаты трудовой деятельности.
Единая электронная информационно-аналитическая система объединяет 20 министерств и ведомств. Платформа также интегрирована с порталом вакансий.
Наряду с этим действует база данных (портфолио) кандидатов, включенных в резерв руководящих должностей государственной гражданской службы. В ней отражены личные сведения, навыки и компетенции, информация о трудовой деятельности, а также о здоровье.
Показатели оценки включают психологический портрет работника, его рейтинг, результаты тестов на профессиональные знания, результаты собеседований, а также рекомендации.
Новая система способствует упрощению приема на работу, сокращает излишнюю бюрократию и служит важным фактором формирования надежных кадров.