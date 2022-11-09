https://uz.sputniknews.ru/20221109/pogib-zamglavy-xersonskoy-oblasti-kirill-stremousov-29845152.html

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Замглавы Херсонской области погиб в среду в результате ДТП.

2022-11-09T19:12+0500

2022-11-09T19:12+0500

2022-11-09T19:40+0500

спецоперация

дтп

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.По сообщениям некоторых Telegram-каналов, чиновник попал в ДТП.Известно, что скорая помощь выехала на место ДТП на трассе Херсон — Армянск, уточнили в Минздраве Херсонской области.Информацию о гибели Стремоусова также подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.Врио губернатора добавил, что власти помогут семье погибшего. У Стремоусова пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой.Напомним: Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. Занимался политикой, возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. Также вел активную общественную деятельность. В 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот, организовывал в Херсоне митинги против "майдана".После освобождения Херсонской области российскими войсками Стремоусова назначили заместителем главы администрации. Практически ежедневно он публиковал сообщения в своих соцсетях о положении дел в регионе и на линии боевого соприкосновения.Херсонская область 30 сентября вошла в состав России на основании прошедшего там референдума.

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погиб замглавы херсонской области кирилл стремоусов замглавы херсонской области погиб в среду в результате дтп