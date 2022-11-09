https://uz.sputniknews.ru/20221109/shavkat-mirziyoev-zalojil-pervyy-kamen-olimpiyskogo-gorodka-29834225.html
Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городка
В следующем году Узбекистан примет Азиатские игры и Азиатские Пара-игры среди молодежи.
2022-11-09T14:25+0500
2022-11-09T14:25+0500
2022-11-09T14:26+0500
спорт
шавкат мирзиёев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городка в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев в своей речи напомнил о большой работе, которую проводят в республике для развития спорта. За последние пять лет в эту сферу вложили почти 4 трлн сумов, ввели в эксплуатацию 118 и реконструировали 110 крупных объектов.Реформы дают свои результаты: только в текущем году узбекистанские спортсмены завоевали более тысячи медалей на международных соревнованиях. В республике проходят знаковые спортивные мероприятия: в 2021 году прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике, в 2022 году – чемпионат мира по дзюдо.В 2023 году Узбекистан примет ряд крупных спортивных турниров: чемпионат мира по боксу, Азиатские игры и Азиатские Пара-игры среди молодежи, континентальные состязания.Новый Олимпийский городок должен стать площадкой проведения этих знаковых состязаний.Стоимость проекта - более $289 млн. Площадь городка составит 100 гектаров. Здесь построят легкоатлетический и футбольный стадион на 10 тыс. мест, 6 крытых и 7 открытых спортивных сооружений, дворец водных видов спорта, велотрек, комплексы единоборств, командных видов спорта.Читайте также: Мирзиёев встретился с делегацией Санкт-Петербурга – подробности
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шавкат мирзиёев олимпийский городок азиатские игры ташкент
шавкат мирзиёев олимпийский городок азиатские игры ташкент
Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городка
14:25 09.11.2022 (обновлено: 14:26 09.11.2022)
В следующем году Узбекистан примет Азиатские игры и Азиатские Пара-игры среди молодежи.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городка в Ташкенте, сообщает
пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев в своей речи напомнил о большой работе, которую проводят в республике для развития спорта. За последние пять лет в эту сферу вложили почти 4 трлн сумов, ввели в эксплуатацию 118 и реконструировали 110 крупных объектов.
Реформы дают свои результаты: только в текущем году узбекистанские спортсмены завоевали более тысячи медалей на международных соревнованиях. В республике проходят знаковые спортивные мероприятия: в 2021 году прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике, в 2022 году – чемпионат мира по дзюдо.
В 2023 году Узбекистан примет ряд крупных спортивных турниров: чемпионат мира по боксу, Азиатские игры и Азиатские Пара-игры среди молодежи, континентальные состязания.
Новый Олимпийский городок должен стать площадкой проведения этих знаковых состязаний.
"Уверен, что Олимпийский городок станет символом высокого созидательного потенциала нашего народа и беспрецедентных достижений узбекского спорта. Этот объект будет представлять собой современный комплекс с прорывной архитектурой, энергоэффективный и вобравший в себя самые передовые инновационные решения", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Стоимость проекта - более $289 млн. Площадь городка составит 100 гектаров. Здесь построят легкоатлетический и футбольный стадион на 10 тыс. мест, 6 крытых и 7 открытых спортивных сооружений, дворец водных видов спорта, велотрек, комплексы единоборств, командных видов спорта.