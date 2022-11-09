https://uz.sputniknews.ru/20221109/shoygu-soglasilsya-organizovat-oboronu-po-rubeju-reki-dnepr-29848684.html

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу об обстановке в районе проведения спецоперации. Подробности - в нашем материале.

2022-11-09T20:18+0500

2022-11-09T20:18+0500

2022-11-09T20:38+0500

специальная военная операция россии в донбассе

спецоперация

район

ситуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/15/28415804_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b11d06e14c23d3602c9fecc931c15d07.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу заявил, что обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована. Он отметил, что боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счет мобилизованных, созданы резервы.Также Суровикин заявил. что на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия, а на донецком направлении ведутся активные действия по блокированию Артемовска с южного направления, на восточных окраинах бои.По словам генерала, несмотря на высокие потери в живой силе и технике, Украина не оставляет попыток наступления, все ее атаки своевременно пресекаются.Шойгу, в свою очередь, обратил внимание Суровикина на необходимость размещения мобилизованных в тыловых районах перед отправкой их в районы боевых действий.Глава Минобороны России также подчеркнул, что оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть свои особенности.Суровикин рассказал, что российские войска успешно противостоят всем попыткам наступления противника, и заявил, что с августа по октябрь украинская армия потеряла на херсонском направлении более 9,5 тыс человек убитыми и ранеными. По его заявлению, наступающая сторона несет там большие потери, чем та, которая находится в обороне. Кроме этого, он подчеркнул, что украинские военные на херсонском направлении бьют по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам.Также командующий заявил, что к опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС.По его словам, если Киев проведет более мощную атаку Каховской плотины, затопление приведет к значительным жертвам среди мирного населения.Министр обороны России согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и дал распоряжение приступать к отводу войск. Суровикин, в свою очередь, сообщил, что маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шойгу согласился организовать оборону по рубежу реки днепр сергей суровикин доложил министру обороны россии сергею шойгу об обстановке в районе проведения спецоперации доклад суровикина шойгу главное тезисы что сказал россия отводит войска из херсона отступает на левый берег днепра отступает