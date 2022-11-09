https://uz.sputniknews.ru/20221109/shoygu-soglasilsya-organizovat-oboronu-po-rubeju-reki-dnepr-29848684.html
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу об обстановке в районе проведения спецоперации. Подробности - в нашем материале.
2022-11-09T20:18+0500
2022-11-09T20:18+0500
2022-11-09T20:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
спецоперация
район
ситуация
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу заявил, что обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована. Он отметил, что боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счет мобилизованных, созданы резервы.Также Суровикин заявил. что на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия, а на донецком направлении ведутся активные действия по блокированию Артемовска с южного направления, на восточных окраинах бои.По словам генерала, несмотря на высокие потери в живой силе и технике, Украина не оставляет попыток наступления, все ее атаки своевременно пресекаются.Шойгу, в свою очередь, обратил внимание Суровикина на необходимость размещения мобилизованных в тыловых районах перед отправкой их в районы боевых действий.Глава Минобороны России также подчеркнул, что оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть свои особенности.Суровикин рассказал, что российские войска успешно противостоят всем попыткам наступления противника, и заявил, что с августа по октябрь украинская армия потеряла на херсонском направлении более 9,5 тыс человек убитыми и ранеными. По его заявлению, наступающая сторона несет там большие потери, чем та, которая находится в обороне. Кроме этого, он подчеркнул, что украинские военные на херсонском направлении бьют по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам.Также командующий заявил, что к опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС.По его словам, если Киев проведет более мощную атаку Каховской плотины, затопление приведет к значительным жертвам среди мирного населения.Министр обороны России согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и дал распоряжение приступать к отводу войск. Суровикин, в свою очередь, сообщил, что маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
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шойгу согласился организовать оборону по рубежу реки днепр сергей суровикин доложил министру обороны россии сергею шойгу об обстановке в районе проведения спецоперации доклад суровикина шойгу главное тезисы что сказал россия отводит войска из херсона отступает на левый берег днепра отступает
шойгу согласился организовать оборону по рубежу реки днепр сергей суровикин доложил министру обороны россии сергею шойгу об обстановке в районе проведения спецоперации доклад суровикина шойгу главное тезисы что сказал россия отводит войска из херсона отступает на левый берег днепра отступает
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
20:18 09.11.2022 (обновлено: 20:38 09.11.2022)
Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу об обстановке в районе проведения спецоперации. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу заявил, что обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована.
Он отметил, что боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счет мобилизованных, созданы резервы.
Также Суровикин заявил. что на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия, а на донецком направлении ведутся активные действия по блокированию Артемовска с южного направления, на восточных окраинах бои.
По словам генерала, несмотря на высокие потери в живой силе и технике, Украина не оставляет попыток наступления, все ее атаки своевременно пресекаются.
Шойгу, в свою очередь, обратил внимание Суровикина на необходимость размещения мобилизованных в тыловых районах перед отправкой их в районы боевых действий.
Глава Минобороны России также подчеркнул, что оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть свои особенности.
Суровикин рассказал, что российские войска успешно противостоят всем попыткам наступления противника, и заявил, что с августа по октябрь украинская армия потеряла на херсонском направлении более 9,5 тыс человек убитыми и ранеными. По его заявлению, наступающая сторона несет там большие потери, чем та, которая находится в обороне.
Кроме этого, он подчеркнул, что украинские военные на херсонском направлении бьют по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам.
"Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности... Все желающие в Херсонской области, а это более 115 тыс. человек, покинули район боевых действий", - сообщил он.
Также командующий заявил, что к опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС.
По его словам, если Киев проведет более мощную атаку Каховской плотины, затопление приведет к значительным жертвам среди мирного населения.
"Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу. Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск", - подчеркнул генерал в ходе доклада.
Министр обороны России согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и дал распоряжение приступать к отводу войск. Суровикин, в свою очередь, сообщил, что маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.