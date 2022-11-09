https://uz.sputniknews.ru/20221109/skolko-chasov-nado-spat-obyasnil-vrach-27749530.html

Сколько часов надо спать, объяснил врач

Сколько часов надо спать, объяснил врач

Эксперт рассказал, как определить индивидуальную норму сна.

2022-11-09T22:10+0500

2022-11-09T22:10+0500

2022-11-09T22:10+0500

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сон

врач

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Индивидуальная норма сна может составлять от 4 до 12 часов, спать днем можно, но лучше, чтобы такой сон не превышал 45 минут, заявил РИА Новости президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов.По его словам, если регулярно спать по определенному графику, организм чувствует себя лучше, быстрее высыпается, восстанавливает психические и физические силы. Эксперт также опроверг миф о том, что цветные сны являются признаком шизофрении: такой связи нет.Говоря о том, сколько нужно спать, эксперт отметил, что по гайдлайну Американской академии медицины сна, норма составляет от 7 до 9 часов."Но индивидуальная вариабельность от 4 до 12 часов, и здесь важно понимать, что это генетически определенный параметр, такой же как, например, рост", — рассказал Бузунов.Для того чтобы определить индивидуальную норму сна, рассказал эксперт, надо за день устать настолько, чтобы заснуть за 15 минут, а потом в течение ночи не просыпаться суммарно более 15 минут, с утра проснуться так, чтобы в течение 15 минут настроиться на работоспособность, а затем в течение дня не испытывать сонливость.Дневной сон возможен, но, если он не мешает уснуть ночью, добавил Бузунов. По его словам, такой сон не должен превышать 45 минут.Читайте также:Топ-10 самых полезных продуктов для почек

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сколько часов надо спать чтобы выспаться объяснил врач эксперт рассказал как определить индивидуальную норму сна сон советы