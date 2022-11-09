https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistan-i-organizatsiya-tyurkskix-gosudarstv-kakie-initsiativy-vydvinul-shavkat-mirziyoev--29832053.html

Узбекистан и Организация тюркских государств: какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев

Узбекистан и Организация тюркских государств: какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев

На предыдущих саммитах ОТГ президент Узбекистана выдвинул более 35 конкретных инициатив, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества.

2022-11-09T13:43+0500

2022-11-09T13:43+0500

2022-11-09T14:02+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

тюркский совет

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Первый саммит Организации тюркских государств (ОТГ) после переименования организации пройдет 10-11 ноября в Самарканде.Узбекистан в рамках ОТГ является не только наблюдателем, но и активным участником, предлагающим свои взгляды, и тем самым способствуя обогащению повестки дня Организации.В целом, на саммитах ОТГ (бывшего Тюркского совета) в 2019, 2020, 2021 годах президент Узбекистана выдвинул более 35 конкретных инициатив, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества в рамках ОТГ. К настоящему моменту уже реализованы более 20 из них.В частности:Эти и другие инициативы позволяют основать новые форматы многоспекторного сотрудничества в рамках ОТГ, укрепляя её институциональный и практической потенциал.Напомним, Узбекистан также выдвинул ряд инициатив в ходе прошедших в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества и заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, направленные на решение экологических, экономических, транспортных вызовов на территории объединений и в глобальном масштабе.Читайте также: Виктор Орбан посетит Узбекистан

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