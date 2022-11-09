Узбекистан и Организация тюркских государств: какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев
13:43 09.11.2022 (обновлено: 14:02 09.11.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги саммита Организации тюркских государств.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На предыдущих саммитах ОТГ президент Узбекистана выдвинул более 35 конкретных инициатив, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Первый саммит Организации тюркских государств (ОТГ) после переименования организации пройдет 10-11 ноября в Самарканде.
Узбекистан в рамках ОТГ является не только наблюдателем, но и активным участником, предлагающим свои взгляды, и тем самым способствуя обогащению повестки дня Организации.
В целом, на саммитах ОТГ (бывшего Тюркского совета) в 2019, 2020, 2021 годах президент Узбекистана выдвинул более 35 конкретных инициатив, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества в рамках ОТГ. К настоящему моменту уже реализованы более 20 из них.
В частности:
страны создали Форум молодых предпринимателей и провели его первое заседание в Узбекистане в сентябре 2021 года;
стартовали проекты по цифровизации транспортных и таможенных процедур: успешно прошел тестовый запуск пилотного проекта "еPermit" между Узбекистаном и Турцией, начал работу пилотный проект "цифровой TIR" и "Зелёный коридор" между Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном;
узбекские логистические центры Universal Logistics Service (Ташкент), Akhtachi (Андижан) и Termez Cargo Centre (Сурхандарья) присоединились к проекту "Порты-побратимы" ОТГ;
медицинские учреждения стран-участниц воплотили в жизнь предложения по взаимодействию в борьбе с пандемией COVID-19, создали специальную координационную группу по борьбе с пандемией, начала работу постоянно действующая Система совместного мониторинга, анализа и прогнозирования эпидемиологической ситуации в рамках ОТГ;
в июне 2021 г. прошло 6-е заседание министров по делам туризма государств-членов ОТГ. Коканд стал "Туристической столицей тюркского мира" в 2022 году.;
стартовал проект "Табаррук зиёрат", принята дорожная карта по туризму;
в рамках продвижения г. Коканда в качестве "Туристической столицы Тюркского мира" 8-10 июня 2022 года здесь прошла Международная конференция на тему "Роль Кокандского ханства в развитии государственности и культурного наследия тюркских народов";
в июле состоялось 1-е заседание министров сельского хозяйства государств-членов ОТГ. Также в Ташкенте прошел первый Тюркский агрофорум с участием более 300 представителей профильных министерств, международных и региональных организаций и деловых кругов стран-членов и наблюдателей Организации;
в рамках реализации "Года поддержки молодёжных инициатив" в июне 2022 г. в Бухаре прошел IV Форум молодых лидеров. В ходе Форума Бухара стала "Первой молодёжной столицей Тюркского мира";
учреждена Международная премия имени Алишера Навои "За вклад в единство Тюркского мира";
прошел ряд международных научных конференций, посвящённых культурному наследию Махмуда Кашгари, Юсуфа Хос Хаджиба, Алишера Навои, Мусы Ал-Хорезми;
специалисты прорабатывают концепции по созданию Структуры ОТГ по охране окружающей среды и изменению климата, Международного центра по изучению наследия тюркских народов, платформы для 1Т специалистов, центров инжиниринга и технологий и Исследовательского центра по торговому сотрудничеству тюркских государств и других структур.
Эти и другие инициативы позволяют основать новые форматы многоспекторного сотрудничества в рамках ОТГ, укрепляя её институциональный и практической потенциал.
Напомним, Узбекистан также выдвинул ряд инициатив в ходе прошедших в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества и заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, направленные на решение экологических, экономических, транспортных вызовов на территории объединений и в глобальном масштабе.
Читайте также: Виктор Орбан посетит Узбекистан