https://uz.sputniknews.ru/20221109/viktor-orban-posetit-uzbekistan-29827573.html

Виктор Орбан посетит Узбекистан

Виктор Орбан посетит Узбекистан

Премьер-министр Венгрии примет участие в саммите Организации тюркских государств в качестве наблюдателя.

2022-11-09T13:02+0500

2022-11-09T13:02+0500

2022-11-09T13:02+0500

политика

саммит

самарканд

венгрия

виктор орбан

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Самарканд. В рамках визита он примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает УзА.Как сообщает агентство, в среду в рамках подготовки к саммиту пройдет ряд встреч. В частности, министры торговли из стран – участников и наблюдателей ОТГ проведут заседание в в отеле Samarkand Regency.Руководители министерств и ведомств также проведут брифинги для журналистов.Заседание глав государств ОТГ пройдет в Самарканде 10-11 ноября.Читайте также: Все лидеры Организации тюркских государств приедут на саммит в Самарканд

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виктор орбан премьер-министр венгрии саммит организации тюркских государств самарканд