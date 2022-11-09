https://uz.sputniknews.ru/20221109/viktor-orban-posetit-uzbekistan-29827573.html
Виктор Орбан посетит Узбекистан
Виктор Орбан посетит Узбекистан
Премьер-министр Венгрии примет участие в саммите Организации тюркских государств в качестве наблюдателя.
2022-11-09T13:02+0500
2022-11-09T13:02+0500
2022-11-09T13:02+0500
политика
саммит
самарканд
венгрия
виктор орбан
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Самарканд. В рамках визита он примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает УзА.Как сообщает агентство, в среду в рамках подготовки к саммиту пройдет ряд встреч. В частности, министры торговли из стран – участников и наблюдателей ОТГ проведут заседание в в отеле Samarkand Regency.Руководители министерств и ведомств также проведут брифинги для журналистов.Заседание глав государств ОТГ пройдет в Самарканде 10-11 ноября.Читайте также: Все лидеры Организации тюркских государств приедут на саммит в Самарканд
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виктор орбан премьер-министр венгрии саммит организации тюркских государств самарканд
виктор орбан премьер-министр венгрии саммит организации тюркских государств самарканд
Виктор Орбан посетит Узбекистан
Премьер-министр Венгрии примет участие в саммите Организации тюркских государств в качестве наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Самарканд. В рамках визита он примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает УзА
.
Как сообщает агентство, в среду в рамках подготовки к саммиту пройдет ряд встреч. В частности, министры торговли из стран – участников и наблюдателей ОТГ проведут заседание в в отеле Samarkand Regency.
Руководители министерств и ведомств также проведут брифинги для журналистов.
Заседание глав государств ОТГ пройдет в Самарканде 10-11 ноября.