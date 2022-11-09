https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistan-rasschityvaet-vstupit-v-vto-v-blijayshie-gody---vlasti-29836635.html
Узбекистан рассчитывает вступить в ВТО в ближайшие годы - власти
Узбекистан рассчитывает вступить в ВТО в ближайшие годы - власти
Об этом заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов.
2022-11-09T15:45+0500
2022-11-09T15:45+0500
2022-11-09T15:45+0500
политика
узбекистан
вто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1089/68/10896856_0:42:3067:1767_1920x0_80_0_0_df68ea5c34ea316b46904733d540bf65.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Узбекистан надеется вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ближайшие годы. Такое заявление сделал заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов, сообщает РИА Новости.По словам Абидова, точные сроки вступления страны в организацию предсказать сложно, они будут зависеть от хода переговоров.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года. В 1998 году начала свою деятельность рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. Однако прогресса в переговорах не удавалось достичь много лет, и лишь в июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран возобновили заседания этой группы. В конце июня этого года состоялось пятое заседание, где начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.Читайте также: Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере трудовой миграции
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1089/68/10896856_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8feb53ece54024ab7edfd8c781cb033c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан вто вступление заместитель министра инвестиций и внешней торговли бадриддин абидов
узбекистан вто вступление заместитель министра инвестиций и внешней торговли бадриддин абидов
Узбекистан рассчитывает вступить в ВТО в ближайшие годы - власти
Об этом заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов.
ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik.
Узбекистан надеется вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ближайшие годы. Такое заявление сделал заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов, сообщает РИА Новости
.
"Сейчас мы в активном переговорном процессе. Мы очень заинтересованы во вступлении в ВТО и стремимся сделать это в ближайшие годы", – сказал Абидов в ходе брифинга.
По словам Абидова, точные сроки вступления страны в организацию предсказать сложно, они будут зависеть от хода переговоров.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года. В 1998 году начала свою деятельность рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. Однако прогресса в переговорах не удавалось достичь много лет, и лишь в июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран возобновили заседания этой группы. В конце июня этого года состоялось пятое заседание, где начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.