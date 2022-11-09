https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistan-rasschityvaet-vstupit-v-vto-v-blijayshie-gody---vlasti-29836635.html

Узбекистан рассчитывает вступить в ВТО в ближайшие годы - власти

Узбекистан рассчитывает вступить в ВТО в ближайшие годы - власти

Об этом заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов.

2022-11-09T15:45+0500

2022-11-09T15:45+0500

2022-11-09T15:45+0500

политика

узбекистан

вто

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ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Узбекистан надеется вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ближайшие годы. Такое заявление сделал заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов, сообщает РИА Новости.По словам Абидова, точные сроки вступления страны в организацию предсказать сложно, они будут зависеть от хода переговоров.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года. В 1998 году начала свою деятельность рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. Однако прогресса в переговорах не удавалось достичь много лет, и лишь в июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран возобновили заседания этой группы. В конце июня этого года состоялось пятое заседание, где начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.Читайте также: Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере трудовой миграции

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