https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistan-i-rossiya-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-trudovoy-migratsii-29835924.html

Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере трудовой миграции

Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере трудовой миграции

Делегация из Санкт-Петербурга во время визита в Самаркандскую область подписала несколько важных двусторонних документов.

2022-11-09T15:03+0500

2022-11-09T15:03+0500

2022-11-09T15:03+0500

политика

санкт-петербург

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором города Александром Бегловым находится с визитом в Самаркандской области.Гости из России встретились с руководством области и хокимом Эркинжоном Турдимовым и обсудили возможности развития сотрудничества, сообщает пресс-служба областного хокимията.По итогам встречи стороны подписали ряд важных двусторонних документов:Дорожную карту по развитию сотрудничества между администрацией Самаркандской области и правительством Санкт-Петербурга на 2022-2026 годы;Меморандум о сотрудничестве между Самаркандским областным информационно-библиотечным фондом имени Александра Пушкина и Центральной библиотекой Санкт-Петербурга имени Владимира Маяковского;Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией содействия международной трудовой миграции и Агентством по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.Читайте также: Мирзиёев встретился с делегацией Санкт-Петербурга – подробности

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