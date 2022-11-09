https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistantsy-uchastvuyut-v-chempionate-vysokotexnologichnyx-professiy-v-rossii-29845000.html
Узбекистанцы участвуют в чемпионате высокотехнологичных профессий в России
Узбекистанцы участвуют в чемпионате высокотехнологичных профессий в России
Профессионалы из 16 стран демонстрируют свои профессиональные навыки в четырех профессиональных направлениях: строительство, инженерия, коммуникации и профессии будущего.
2022-11-09T19:53+0500
2022-11-09T19:53+0500
2022-11-09T19:53+0500
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Команда из Узбекистана принимает участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек в Екатеринбурге.Всего в состязании профессионалов участвуют около 600 конкурсантов и 500 экспертов из 16 стран мира. В рамках соревнований они демонстрируют свои профессиональные навыки по четырем блокам: строительство и строительные технологии, производство и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии и профессии будущего.Узбекистан на чемпионате представляют 17 конкурсантов и три эксперта. Выступают они по направлению "Информационная безопасность", сообщили корреспонденту Sputnik в Агентстве развития навыков и профессий, являющимся организатором мероприятия.В отборочных этапах чемпионата, прошедших в крупнейших компаниях страны, приняли участие более 6 тыс. человек по всей России.Очный этап чемпионата проходит с 7 по 11 ноября. Ежегодно чемпионат собирает рабочих и инженеров крупнейших российских промышленных предприятий. В этом году свои команды в состязании представили более 20 российских компаний, таких как "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", СИБУР, ЕВРАЗ, ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком" и другие.Одновременно с соревнованиями в Екатеринбурге проходит деловая программа. В рамках нее проходят различные мастер-классы, открытые лекции от ведущих компаний, презентация уникальных технологических решений по импортозамещению и развитию бизнеса.Читайте также: Строительство, красота, IT: чему обучает узбекистанцев российская организация
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узбекистан россия агентство развития навыков и профессий чемпионат хайтек импортозамещение команда эксперты екатеринбург
узбекистан россия агентство развития навыков и профессий чемпионат хайтек импортозамещение команда эксперты екатеринбург
Узбекистанцы участвуют в чемпионате высокотехнологичных профессий в России
Профессионалы из 16 стран демонстрируют свои профессиональные навыки в четырех профессиональных направлениях: строительство, инженерия, коммуникации и профессии будущего.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Команда из Узбекистана принимает участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек в Екатеринбурге.
Всего в состязании профессионалов участвуют около 600 конкурсантов и 500 экспертов из 16 стран мира. В рамках соревнований они демонстрируют свои профессиональные навыки по четырем блокам: строительство и строительные технологии, производство и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии и профессии будущего.
Узбекистан на чемпионате представляют 17 конкурсантов и три эксперта. Выступают они по направлению "Информационная безопасность", сообщили корреспонденту Sputnik
в Агентстве развития навыков и профессий, являющимся организатором мероприятия.
"Сегодня перед всеми нами стоят актуальные задачи по выстраиванию кадрового и технологического суверенитета страны. Особенностью соревнований этого года станет то, что участники будут состязаться исключительно на отечественном, так сказать предельно импортозамещенном оборудовании", – рассказал на церемонии открытия чемпионата и.о. заместителя губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
В отборочных этапах чемпионата, прошедших в крупнейших компаниях страны, приняли участие более 6 тыс. человек по всей России.
Очный этап чемпионата проходит с 7 по 11 ноября. Ежегодно чемпионат собирает рабочих и инженеров крупнейших российских промышленных предприятий. В этом году свои команды в состязании представили более 20 российских компаний, таких как "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", СИБУР, ЕВРАЗ, ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком" и другие.
"Уверен, что Хайтек-2022 наглядно продемонстрирует не только конкурентоспособность отечественного оборудования, но и потенциал нашего будущего преимущества", - отметил генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов.
Одновременно с соревнованиями в Екатеринбурге проходит деловая программа. В рамках нее проходят различные мастер-классы, открытые лекции от ведущих компаний, презентация уникальных технологических решений по импортозамещению и развитию бизнеса.