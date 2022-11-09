https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistantsy-uchastvuyut-v-chempionate-vysokotexnologichnyx-professiy-v-rossii-29845000.html

Узбекистанцы участвуют в чемпионате высокотехнологичных профессий в России

Узбекистанцы участвуют в чемпионате высокотехнологичных профессий в России

Профессионалы из 16 стран демонстрируют свои профессиональные навыки в четырех профессиональных направлениях: строительство, инженерия, коммуникации и профессии будущего.

2022-11-09T19:53+0500

2022-11-09T19:53+0500

2022-11-09T19:53+0500

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узбекистан

россия

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Команда из Узбекистана принимает участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек в Екатеринбурге.Всего в состязании профессионалов участвуют около 600 конкурсантов и 500 экспертов из 16 стран мира. В рамках соревнований они демонстрируют свои профессиональные навыки по четырем блокам: строительство и строительные технологии, производство и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии и профессии будущего.Узбекистан на чемпионате представляют 17 конкурсантов и три эксперта. Выступают они по направлению "Информационная безопасность", сообщили корреспонденту Sputnik в Агентстве развития навыков и профессий, являющимся организатором мероприятия.В отборочных этапах чемпионата, прошедших в крупнейших компаниях страны, приняли участие более 6 тыс. человек по всей России.Очный этап чемпионата проходит с 7 по 11 ноября. Ежегодно чемпионат собирает рабочих и инженеров крупнейших российских промышленных предприятий. В этом году свои команды в состязании представили более 20 российских компаний, таких как "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", СИБУР, ЕВРАЗ, ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком" и другие.Одновременно с соревнованиями в Екатеринбурге проходит деловая программа. В рамках нее проходят различные мастер-классы, открытые лекции от ведущих компаний, презентация уникальных технологических решений по импортозамещению и развитию бизнеса.Читайте также: Строительство, красота, IT: чему обучает узбекистанцев российская организация

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