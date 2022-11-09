https://uz.sputniknews.ru/20221109/v-uzbekistane-postroyat-torgovo-logisticheskiy-kompleks-wildberries-29823769.html

В Узбекистане построят торгово-логистический комплекс Wildberries

В Узбекистане построят торгово-логистический комплекс Wildberries

Благодаря проекту стоимостью $130 млн, в республике появится 5 тыс. новых рабочих мест.

2022-11-09T11:39+0500

2022-11-09T11:39+0500

2022-11-09T11:39+0500

общество

россия

узбекистан

торговля

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. В Узбекистане построят торгово-логистический комплекс компании Wildberries, сообщает корреспондент Sputnik.Основатели российского маркетплейса Владислав и Татьяна Бакальчуки посетили республику и провели презентацию проекта.Благодаря проекту стоимостью $130 млн, в республике появится 5 тыс. новых рабочих мест.Помимо этого, компания запустит онлайн-обучение производителей Узбекистана на узбекском и русском языках для торговли готовыми товарами и откроет фабрику создания новых узбекских брендов, специалисты которой будут проводить анализ рынка и помогать предпринимателям разрабатывать новые бренды.Wildberries - крупнейший онлайн-гипермаркет универсального формата. В маркетплейсе представлены мировые бренды одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома.Сервис Wildberriesпо продаже товаров начал работать в Узбекистане в феврале 2022 года. В июне узбекистанское отделение перешло на торговлю в национальной валюте. Товары узбекистанских производителей становятся все более популярны на сервисе – продажи узбекского текстиля и изделий из кожи продолжают расти.Читайте также: Лучше чем Бангладеш – почему Россия выбирает узбекский текстиль

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