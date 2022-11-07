https://uz.sputniknews.ru/20221107/vse-lidery-organizatsii-tyurkskix-gosudarstv-priedut-na-sammit-v-samarkand-29781206.html
Все лидеры Организации тюркских государств приедут на саммит в Самарканд
Все лидеры Организации тюркских государств приедут на саммит в Самарканд
На саммите также будут присутствовать наблюдатели от Туркменистана и Венгрии.
2022-11-07T16:55+0500
2022-11-07T16:55+0500
2022-11-07T16:57+0500
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Лидеры всех пяти государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) подтвердили свое участие в предстоящем саммите организации в Самарканде.Об этом в ходе брифига в Ташкенте заявил начальник Управления по сотрудничеству с региональными организациями Рахматилла Нуримбетов, сообщает корреспондент Sputnik.В предстоящем заседании 11 ноября примут участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Напомним, Тюркский совет был образован в 2009 году. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021 года совет был переименован в Организацию тюркских государств.Читайте также: Представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд документов – подробности
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организация тюркских государств самарканд саммит кыргызстан казахстан узбекистан азербайджан турция венгрия туркменистан
организация тюркских государств самарканд саммит кыргызстан казахстан узбекистан азербайджан турция венгрия туркменистан
Все лидеры Организации тюркских государств приедут на саммит в Самарканд
16:55 07.11.2022 (обновлено: 16:57 07.11.2022)
На саммите также будут присутствовать наблюдатели от Туркменистана и Венгрии.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Лидеры всех пяти государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) подтвердили свое участие в предстоящем саммите организации в Самарканде.
Об этом в ходе брифига в Ташкенте заявил начальник Управления по сотрудничеству с региональными организациями Рахматилла Нуримбетов, сообщает корреспондент Sputnik
.
В предстоящем заседании 11 ноября примут участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.
Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.
По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.
После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.
Напомним, Тюркский совет был образован в 2009 году. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021 года совет был переименован в Организацию тюркских государств.