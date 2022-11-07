https://uz.sputniknews.ru/20221107/vse-lidery-organizatsii-tyurkskix-gosudarstv-priedut-na-sammit-v-samarkand-29781206.html

Все лидеры Организации тюркских государств приедут на саммит в Самарканд

Все лидеры Организации тюркских государств приедут на саммит в Самарканд

На саммите также будут присутствовать наблюдатели от Туркменистана и Венгрии.

2022-11-07T16:55+0500

2022-11-07T16:55+0500

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Лидеры всех пяти государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) подтвердили свое участие в предстоящем саммите организации в Самарканде.Об этом в ходе брифига в Ташкенте заявил начальник Управления по сотрудничеству с региональными организациями Рахматилла Нуримбетов, сообщает корреспондент Sputnik.В предстоящем заседании 11 ноября примут участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Напомним, Тюркский совет был образован в 2009 году. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021 года совет был переименован в Организацию тюркских государств.Читайте также: Представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд документов – подробности

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