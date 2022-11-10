https://uz.sputniknews.ru/20221110/adaptivnaya-i-bystraya-kak-menyaetsya-ekonomika-novogo-uzbekistana-rasskazali-v-eabr-29872730.html

Адаптивная и быстрая: как меняется экономика Нового Узбекистана, рассказали в ЕАБР

Адаптивная и быстрая: как меняется экономика Нового Узбекистана, рассказали в ЕАБР

Стратегия развития Нового Узбекистана стимулирует приток инвестиций в страну, полагают эксперты Евразийского банка развития.

2022-11-10T20:59+0500

2022-11-10T20:59+0500

2022-11-10T20:59+0500

экономика

еабр

узбекистан

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. За десять лет рост экономики Узбекистана составил 5,9%, и это – хороший показатель, свидетельствующий о динамичном развитии страны. Такое заключение сделали аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем докладе, посвященном Центральной Азии. С документом ознакомились корреспонденты Sputnik.Как пишут авторы доклада, серьезные преобразования в экономике республики при этом начались с 2017 года и продолжаются по сей день, теперь в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана, принятой на период с 2022 по 2026 год. По мнению аналитиков ЕАБР, стратегия стала "ключевым ориентиром в контексте повышения экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности" страны.Какие сегменты экономики Узбекистана развиваются быстрее всего, что происходит в сфере иностранных инвестиций и как республика собирается менять процессы миграции – читайте в нашем обзоре.Самое важное, что нужно знать об экономике Узбекистана сейчасПо данным ЕАБР, Узбекистан является второй по размеру экономикой в Центральной Азии (на первом месте – Казахстан). ВВП Узбекистана – $69,2 млрд. Страна богата природными ресурсами: драгоценными металлами, медью, ураном, вольфрамом, углем и природным газом.Ключевыми секторами узбекистанской экономики являются сфера услуг (на нее приходится 36% ВВП), сельское хозяйство (25%) и обрабатывающая промышленность (20%).Если же говорить непосредственно о промышленности Узбекистана, в данной нише лидируют металлургия, машиностроение, текстиль, пищепром и химпром.Большую роль в развитии экономики страны сыграли малый и средний бизнес (МСБ) – данный сектор обеспечил почти 55% ВВП, он обеспечивает работой более 70% занятых граждан Узбекистана.Главным достоинством экономики Узбекистана аналитики ЕАБР считают ее способность быстро адаптироваться к постоянно меняющейся внешней среде. А этому, в свою очередь, способствует увеличение рабочей силы – численность населения республики превысила 35 млн человек (еще в 2000 году она равнялась 24,8 млн человек). При этом в стране превалирует молодое поколение – в возрасте около 30 лет, к этой категории относится 60% населения, по словам министра инвестиций и внешней торговли Жамшида Ходжаева.Используя все возможностиВ 2019 году аналитики ЕАБР уже изучали основные барьеры, препятствующие развитию экономики Узбекистана, пытаясь выяснить, почему сближение республики по уровню доходов с Казахстаном происходит медленно. Тогда в качестве факторов экономисты перечислили недостаток инвестиций и технологий, а также проблемы инфраструктуры.При устранении этих пробелов, по прогнозам ЕАБР, у Узбекистана были возможности совершить экономический рывок путем расширения присутствия в производстве стройматериалов, химической и нефтехимической промышленности.Если же взглянуть на нынешнюю ситуацию в экономике Узбекистана, видно, что власти страны делают акцент на промышленной сфере. Например, говоря о химпроме, невозможно не вспомнить, что только с начала этого года Узбекистан произвел более 1 млн тонн минеральных удобрений и удвоил их экспорт по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в $330 млн долларов. Развивается и строительный сектор – здесь даже не нужно проводить мониторинг, достаточно посмотреть на масштабную застройку Ташкента.Благодаря тому, что экономика Узбекистана стала более открытой, возросло и количество предприятий с иностранным капиталом, отмечают в ЕАБР. В 2017 году их количество едва превышало 5 тысяч. На начало 2022 года в стране насчитывалось 13 289 предприятий с иностранным участием.Новый Узбекистан – новая экономикаА теперь перейдем к Стратегии развития Нового Узбекистана, призванной усилить экспортные мощности республики.Каковы основные положения Стратегии?Документ предполагает создание благоприятного инвестиционного климата в стране благодаря введению различных льгот. Таким образом, Узбекистан планирует привлечь в ближайшие пять лет инвестиции в объеме $120 млрд, причем $70 из них – иностранные.В какие сферы прежде всего считает важным инвестировать Узбекистан?В энергетическую, транспортную, водно-хозяйственную, коммунальную, а также здравоохранение, образование и экологию."Особый акцент Узбекистан делает на усилении партнерства отдельных областей страны с Индией, Китаем и Россией, расширении географии экспорта со 115 до 150 стран, а также на увеличении экспорта туристических, транспортных, информационных и иных услуг в 1,7 раза, до $4,3 млрд. Наконец, в рамках обозначенной стратегии Узбекистан планирует создание зон свободной торговли на приграничных с соседними государствами территориях", - пишут аналитики ЕАБР.Инвестиции в будущееРассказывая о самых важных сферах для инвестиций в Узбекистане, экономисты банка объясняют связь качества образования и уровня миграции. Трудовая миграция – важный для Узбекистана вопрос, поскольку актуальной проблемой для страны является нехватка рабочих мест."Уровень безработицы составил 9,6% в 2021 г. Это вынуждает граждан Узбекистана трудоустраиваться за рубежом и обусловливает высокую значимость для экономики денежных переводов: их поступления составили 13,4% ВВП в среднем за 2018–2021 годы", - говорится в докладе ЕАБР.Чтобы решить эту проблему, Узбекистан постоянно работает над увеличением числа рабочих мест в стране – в среднем каждый год их появляется около 280 тысяч. Однако в идеале, чтобы победить безработицу полностью, страна должна формировать 600 тысяч рабочих мест ежегодно, подчеркивают в ЕАБР.В связи с этим граждане Узбекистана ищут работу на внешних рынках – преимущественно в соседних государствах. Основным донором личных трансфертов с долей около 70% является Россия. При этом растет доля Казахстана – на него по итогам прошлого года пришлось 9,4% личных переводов в Узбекистан (а еще в 2019 году было 5,9%).Впрочем, Узбекистан работает над разрешением этого вопроса – опять-таки в сотрудничестве со странами-соседями. Понимая, что будущее – за инновационными производствами, а в стране при этом наблюдается дефицит квалицированных кадров, Ташкент нацелен на модернизацию системы образовательных услуг. Республика поддерживает открытие филиалов российских вузов в своих городах – число филиалов на сегодняшний день больше 15-ти.Кроме этого, Узбекистан приветствует создание приграничных центров торговли, логистических хабов, кластеров и предприятий в партнерстве с прилегающими государствами – с Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Россией. Новые университеты же готовят кадры для существующих и планируемых компаний.Торговля как знак благополучия"Благополучие региона во многом будет связано с настройкой выгодного для центральноазиатских государств формата экономического сотрудничества с Китаем и Россией и с использованием транзитных возможностей", - пишут аналитики ЕАБР. Их мнение основано на цифрах: 24,2% поступивших в основной капитал Узбекистана прямых иностранных инвестиций пришлось на Россию, еще 20,4% — на Китай. Эти страны являются крупнейшими торговыми партнерами республики.Что поставляет Узбекистан? Крупными экспортными позициями Узбекистана являются продовольствие (10,5% в 2021 году), цветные металлы (10,4%), химические продукты (8,7%), энергетические товары (6,3%), машины и оборудование (5%), уточняют авторы доклада.Растет и импорт (причем особенно активно – с того же 2017 года, когда Узбекистан перешел к принципу открытости). Он увеличился почти на $11 млрд за пять лет, превысив показатель $23 млрд, отмечают в ЕАБР. Причина – Узбекистан стал закупать больше оборудования, на него пришлось почти 40% импортируемых товаров. Это говорит о росте внутренних инвестиций и предприятий, считают авторы доклада.Укрепляется и торговля с государствами Центральной Азии. В прошлом году внешнеторговый оборот товаров стран Центральной Азии составил $165,5 млрд. По данным банка, за прошедшие 20 лет этот показатель вырос в шесть раз.

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2022

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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