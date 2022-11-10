https://uz.sputniknews.ru/20221110/za-schet-chego-vozrosla-strategicheskaya-rol-stran-tsa--mnenie-ekonomistov-29850308.html

За счет чего возросла стратегическая роль стран ЦА — мнение экономистов

За счет чего возросла стратегическая роль стран ЦА — мнение экономистов

В мире пока не полностью осознаны экономическая роль и перспективы Центральной Азии, считают аналитики Евразийского банка развития.

2022-11-10T13:03+0500

2022-11-10T13:03+0500

2022-11-10T13:16+0500

экономика

центральная азия

еабр

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Стратегическая роль Центральной Азии в ближайшие годы будет возрастать на обширном евразийском пространстве – значимость стран региона увеличится для ближайших соседей, а также для ключевых экономических партнеров. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР), которые сегодня презентовали доклад "Экономика Центральной Азии: новый взгляд".Sputnik ознакомился с документом и публикует основные тезисы исследования.Коротко о плюсахЗа тридцать лет государства Центральной Азии и так совершили существенный прогресс в социально-экономическом развитии, считают эксперты ЕАБР. Сегодня страны обладают рядом преимуществ – это и увеличение трудовых ресурсов как следствие роста населения (суммарно в ЦА проживают 77 млн человек), и развитие инфраструктуры, которое ведет к повышению уровня жизни и росту мобильности населения.Не будем забывать и о стратегической роли региона в евразийском пространстве. "В мире пока не полностью осознаны экономическая роль и перспективы Центральной Азии, — пишут авторы доклада. — Государства региона достигли существенного прогресса в своем развитии в последние 20 лет и имеют серьезные перспективы роста. ВВП региона в среднем ежегодно рос на 6,2% в реальном выражении за последние 20 лет и достиг $347 млрд".Подобная ситуация, впрочем, ожидаема. История циклична. Аналитики ЕАБР напоминают, как на протяжении трех тысячелетий Великий Шелковый путь соединял все экономические центры Большой Евразии – Китай, Индию, Персию, Ближний Восток и Европу.Сегодня страны региона вновь говорят о необходимости развивать современные транспортные маршруты, и этот шаг сделает ЦА еще более экономически важным регионом для ключевых стран-партнеров – России и Китая. Выход логистических маршрутов на новый уровень будет означать рост промышленности и торговли в каждой стране региона, а также укрепление сектора услуг.Совершили рывокЕсли сравнивать нынешние экономические показатели стран ЦА с цифрами периода 1990-х, можно увидеть, что сначала экономика региона замедлилась. "Замедление роста отчасти можно объяснить ослаблением динамики экономики России как одного из основных партнеров развития", - объясняют эксперты.Однако благодаря внедрению принципов открытости, созданию совместных инвестиционных проектов на уровне двух и более стран или в рамках региона экономики стран Центральной Азии стали улучшаться. Если говорить конкретно об Узбекистане, то республика стала второй экономикой в регионе (после Казахстана), и к этому результату, по мнению авторов исследования, ее привели следующие меры, принятые с 2017 года:Все эти шаги улучшили инвестиционный климат и повысили потенциал привлечения внешнего финансирования Узбекистана, отмечают экономисты банка.Коротко о барьерахНо, несмотря на все достижения, экономика стран Центральной Азии все еще сталкивается с существенными барьерами, которые препятствуют ее дальнейшему развитию, уточняют эксперты. Негативное влияние на экономики государств оказывает прежде всего "недостаточный уровень гармонизации в региональных торгово-экономических отношениях", считают в ЕАБР. Отсутствие согласованных действий ведет к таким проблемам, как неразвитость региональных транспортных сетей, сложности в водно-энергетическом комплексе, а значит, к повышению макроэкономических рисков."Недостаточный уровень регионального сотрудничества — это следствие сырьевой направленности экономик региона", - пишут авторы доклада. И уточняют: ориентированное на зарубежные рынки производство сырьевых товаров объясняет слабую интенсивность сотрудничества стран региона между собой.И дружба, и расчетВпрочем, все эти проблемы поправимы. Несколько лет назад страны региона взяли курс на сближение между собой, и Узбекистан сыграл важную роль в этом процессе, инициируя укрепление связей со странами-соседями или выступая в роли посредника между странами в рамках центральноазиатского пространства.В первую очередь связи государств укрепляет экономика. Поэтому в 2021 году Узбекистан и Казахстан объявили о строительстве международного центра торгово-экономического сотрудничества, напоминают авторы доклада. Центр должен стать крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов двух стран.Для проектов же как раз нужно совершенствование системы транспортных коридоров. Поэтому в планах Казахстана создать и модернизировать аналогичные центры на границах с Россией, Китаем, Кыргызстаном и разработать для всех этих трансграничных хабов единую стратегию развития.Для чего нужны хабы? Они сокращают время и стоимость перевозок товаров, позволяют грамотнее сортировать транспортируемую продукцию и создают новые рабочие места, ведь приемом и отправкой грузов должен кто-то заниматься.Сотрудничая с Казахстаном, Узбекистан параллельно стимулирует инвестиционное партнерство с Таджикистаном и Кыргызстаном – создает Узбекско-Кыргызский и Узбекско-Таджикский фонды развития. Цель этих фондов – создавать совместные проекты в различных отраслях экономики.Укрепляет экономические связи Узбекистан и с Россией. Как указано в докладе, Россия остается основным донором инвестиций для стран ЦА среди постсоветских государств. В Узбекистане 98,5% привлеченных иностранных инвестиций на постсоветском пространстве – российские.В центральноазиатских странах функционирует более 10 тысяч российских и совместных предприятий, создающих 900 тысяч рабочих мест в регионе, отмечают в ЕАБР.

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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