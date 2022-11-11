https://uz.sputniknews.ru/20221111/2023-god-v-otg-obyavlen-godom-razvitiya-tyurkskoy-tsivilizatsii-29889575.html
2023 год в ОТГ объявлен Годом развития тюркской цивилизации
2023 год в ОТГ объявлен Годом развития тюркской цивилизации
Президент Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите ОТГ подчеркнул важность выработки общих подходов для решения наиболее актуальных проблем.
2022-11-11T11:08+0500
2022-11-11T11:08+0500
2022-11-11T11:08+0500
политика
узбекистан
саммит
организация тюркских государств
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В Самарканде проходит саммит стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).С приветственной речью к участникам саммита выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В своей речи он подчеркнул важность консолидированных действий для решения актуальных проблем, сообщает корреспондент Sputnik. Затронул Шавкат Мирзиёев и экономическое сотрудничество в рамках организации, расширение взаимной торговли, а также выдвинул инициативу создания на территории ОТГ "Пространства новых экономических возможностей".Лидер Узбекистана подчеркнул, что странам-участницам организации важно сохранять, изучать и передать будущим поколениям бесценное наследие древней тюркской цивилизации.По инициативе Шавката Мирзиёева, 2023 год в Организации тюркских государств объявлен Годом развития тюркской цивилизации.Напомним, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) проходит в Самарканде 10-11 ноября. В заседании принимают участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Тюркский совет был образован в 2009-м. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021-го совет был переименован в Организацию тюркских государств.Читайте также: На саммите ОТГ подпишут более 10 документов
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узбекистан президент шавкат мирзиёев саммит организация тюркских государств тюркский совет речь год развития тюркской цивилизации
узбекистан президент шавкат мирзиёев саммит организация тюркских государств тюркский совет речь год развития тюркской цивилизации
2023 год в ОТГ объявлен Годом развития тюркской цивилизации
Президент Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите ОТГ подчеркнул важность выработки общих подходов для решения наиболее актуальных проблем.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В Самарканде проходит саммит стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).
С приветственной речью к участникам саммита выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В своей речи он подчеркнул важность консолидированных действий для решения актуальных проблем, сообщает корреспондент Sputnik.
"Сегодня все мы переживаем сложные испытания, связанные с острыми геополитическими конфликтами, глобальным экономическим кризисом и негативными последствиями изменения климата. Поэтому в сложившейся опасной ситуации нашим странам крайне важно определить общие подходы и скоординировать усилия для решения наиболее актуальных проблем", - подчеркнул президент Узбекистана.
Затронул Шавкат Мирзиёев и экономическое сотрудничество в рамках организации, расширение взаимной торговли, а также выдвинул инициативу создания на территории ОТГ "Пространства новых экономических возможностей".
"Предлагаю ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с участием стран-членов и наблюдателей Организации, а также ведущих мировых компаний", - сказал он.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что странам-участницам организации важно сохранять, изучать и передать будущим поколениям бесценное наследие древней тюркской цивилизации.
По инициативе Шавката Мирзиёева, 2023 год в Организации тюркских государств объявлен Годом развития тюркской цивилизации.
Напомним, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) проходит в Самарканде 10-11 ноября. В заседании принимают участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.
Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.
По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.
После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.
Тюркский совет был образован в 2009-м. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021-го совет был переименован в Организацию тюркских государств.