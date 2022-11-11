https://uz.sputniknews.ru/20221111/2023-god-v-otg-obyavlen-godom-razvitiya-tyurkskoy-tsivilizatsii-29889575.html

2023 год в ОТГ объявлен Годом развития тюркской цивилизации

2023 год в ОТГ объявлен Годом развития тюркской цивилизации

Президент Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите ОТГ подчеркнул важность выработки общих подходов для решения наиболее актуальных проблем.

2022-11-11T11:08+0500

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политика

узбекистан

саммит

организация тюркских государств

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В Самарканде проходит саммит стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).С приветственной речью к участникам саммита выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В своей речи он подчеркнул важность консолидированных действий для решения актуальных проблем, сообщает корреспондент Sputnik. Затронул Шавкат Мирзиёев и экономическое сотрудничество в рамках организации, расширение взаимной торговли, а также выдвинул инициативу создания на территории ОТГ "Пространства новых экономических возможностей".Лидер Узбекистана подчеркнул, что странам-участницам организации важно сохранять, изучать и передать будущим поколениям бесценное наследие древней тюркской цивилизации.По инициативе Шавката Мирзиёева, 2023 год в Организации тюркских государств объявлен Годом развития тюркской цивилизации.Напомним, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) проходит в Самарканде 10-11 ноября. В заседании принимают участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Тюркский совет был образован в 2009-м. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021-го совет был переименован в Организацию тюркских государств.Читайте также: На саммите ОТГ подпишут более 10 документов

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