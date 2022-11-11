https://uz.sputniknews.ru/20221111/arxitekturnye-instituty-tashkenta-i-samarkanda-stali-universitetami-29901165.html
Архитектурные институты Ташкента и Самарканда стали университетами
Архитектурные институты Ташкента и Самарканда стали университетами
С начала 2023 года вузы получат академическую, организационную и финансовую независимость.
2022-11-11T17:01+0500
2022-11-11T17:01+0500
2022-11-11T17:01+0500
общество
узбекистан
университет
вуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/474/54/4745435_0:29:1291:755_1920x0_80_0_0_d7c27b6cc4bb9f2ef7c7ca36ed6077ba.png
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Президент распорядился усовершенствовать систему подготовки кадров в сфере архитектуры и строительства.Ташкентский архитектурно-строительный институт после преобразования станет Ташкентским архитектурно-строительным университетом со специализацией по направлениям "инженерия", "архитектура", "строительство" и "технологии строительных материалов".На базе Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека откроется Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека. Здесь будут готовить специалистов по специальностям "реставрация объектов культурного наследия", "дизайн", "архитектура", "строительство", "урбанизация" и "инженерия".Направления обучения бакалавриата и магистратуры приведут в соответствие с международными образовательными и профессиональными классификаторами.Перед университетами будет стоять задача внедрять в практику результаты исследований. Для этого при университетах создается Высшая научная школа.Кроме того при Ташкентском архитектурно-строительном университете будет действовать Технопарк, а при Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете имени Мирзо Улугбека - Инкубационный центр.С 1 января 2023 года университеты получат академическую, организационную и финансовую независимость.Читайте также: В Каракалпакстане может появиться клиника с российским участием
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/474/54/4745435_123:0:1166:782_1920x0_80_0_0_7b270e536984db692615ad4444d47071.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкентский архитектурно-строительный институт университет самаркандский архитектурно-строительный университет специальности бизнес-инкубатор технопарк высшая научная школа
узбекистан ташкентский архитектурно-строительный институт университет самаркандский архитектурно-строительный университет специальности бизнес-инкубатор технопарк высшая научная школа
Архитектурные институты Ташкента и Самарканда стали университетами
С начала 2023 года вузы получат академическую, организационную и финансовую независимость.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik.
Президент распорядился
усовершенствовать систему подготовки кадров в сфере архитектуры и строительства.
Ташкентский архитектурно-строительный институт после преобразования станет Ташкентским архитектурно-строительным университетом со специализацией по направлениям "инженерия", "архитектура", "строительство" и "технологии строительных материалов".
На базе Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека откроется Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека. Здесь будут готовить специалистов по специальностям "реставрация объектов культурного наследия", "дизайн", "архитектура", "строительство", "урбанизация" и "инженерия".
Направления обучения бакалавриата и магистратуры приведут в соответствие с международными образовательными и профессиональными классификаторами.
Перед университетами будет стоять задача внедрять в практику результаты исследований. Для этого при университетах создается Высшая научная школа.
Кроме того при Ташкентском архитектурно-строительном университете будет действовать Технопарк, а при Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете имени Мирзо Улугбека - Инкубационный центр.
С 1 января 2023 года университеты получат академическую, организационную и финансовую независимость.