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Архитектурные институты Ташкента и Самарканда стали университетами
Архитектурные институты Ташкента и Самарканда стали университетами
С начала 2023 года вузы получат академическую, организационную и финансовую независимость.
2022-11-11T17:01+0500
2022-11-11T17:01+0500
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Президент распорядился усовершенствовать систему подготовки кадров в сфере архитектуры и строительства.Ташкентский архитектурно-строительный институт после преобразования станет Ташкентским архитектурно-строительным университетом со специализацией по направлениям "инженерия", "архитектура", "строительство" и "технологии строительных материалов".На базе Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека откроется Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека. Здесь будут готовить специалистов по специальностям "реставрация объектов культурного наследия", "дизайн", "архитектура", "строительство", "урбанизация" и "инженерия".Направления обучения бакалавриата и магистратуры приведут в соответствие с международными образовательными и профессиональными классификаторами.Перед университетами будет стоять задача внедрять в практику результаты исследований. Для этого при университетах создается Высшая научная школа.Кроме того при Ташкентском архитектурно-строительном университете будет действовать Технопарк, а при Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете имени Мирзо Улугбека - Инкубационный центр.С 1 января 2023 года университеты получат академическую, организационную и финансовую независимость.Читайте также: В Каракалпакстане может появиться клиника с российским участием
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узбекистан ташкентский архитектурно-строительный институт университет самаркандский архитектурно-строительный университет специальности бизнес-инкубатор технопарк высшая научная школа
узбекистан ташкентский архитектурно-строительный институт университет самаркандский архитектурно-строительный университет специальности бизнес-инкубатор технопарк высшая научная школа

Архитектурные институты Ташкента и Самарканда стали университетами

17:01 11.11.2022
© Uzbekistan TodayТашкентский архитектурно-строительный институт поменяет адрес
Ташкентский архитектурно-строительный институт поменяет адрес - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2022
© Uzbekistan Today
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С начала 2023 года вузы получат академическую, организационную и финансовую независимость.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Президент распорядился усовершенствовать систему подготовки кадров в сфере архитектуры и строительства.
Ташкентский архитектурно-строительный институт после преобразования станет Ташкентским архитектурно-строительным университетом со специализацией по направлениям "инженерия", "архитектура", "строительство" и "технологии строительных материалов".
На базе Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека откроется Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека. Здесь будут готовить специалистов по специальностям "реставрация объектов культурного наследия", "дизайн", "архитектура", "строительство", "урбанизация" и "инженерия".
Направления обучения бакалавриата и магистратуры приведут в соответствие с международными образовательными и профессиональными классификаторами.
Перед университетами будет стоять задача внедрять в практику результаты исследований. Для этого при университетах создается Высшая научная школа.
Кроме того при Ташкентском архитектурно-строительном университете будет действовать Технопарк, а при Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете имени Мирзо Улугбека - Инкубационный центр.
С 1 января 2023 года университеты получат академическую, организационную и финансовую независимость.
Читайте также: В Каракалпакстане может появиться клиника с российским участием
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