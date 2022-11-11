https://uz.sputniknews.ru/20221111/boytsy-dnr-rasskazali-o-pytkax-tokom-v-ukrainskom-plenu-pryamo-jarili-29900684.html
Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену: прямо "жарили"
Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену: прямо "жарили"
Освобожденные из плена ВСУ бойцы Народной милиции ДНР рассказали о жестоких пытках током до ожогов. 11.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-11T16:03+0500
2022-11-11T16:03+0500
2022-11-11T16:03+0500
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ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков, рассказали РИА Новости освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.Их эта пытка не затронула, но, по их рассказу, они были в плену и плотно общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.Его товарищ знал четырех военнопленных, кого пытали током, у кого были "ожоги на теле от оголенных проводов".По словам освобожденных, пытки применяли в основном к пленным, чьи данные с допросов отличались друг от друга, а помимо пыток током сотрудники СБУ били и запугивали военнопленных, "чтобы ты больше рассказал".Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.Читайте также: ВСУ издеваются над военнопленными в Днепропетровске – видео
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днр, украина, пленные, пытки
днр, украина, пленные, пытки
Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену: прямо "жарили"
Освобожденные из плена ВСУ бойцы Народной милиции ДНР рассказали о жестоких пытках током до ожогов.
ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik.
Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков, рассказали РИА Новости
освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.
Их эта пытка не затронула, но, по их рассказу, они были в плену и плотно общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.
"Провода привязывали к ним (военнопленным - ред.), и током просто били, по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные - ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо "жарили", - сказал сержант Клинов.
Его товарищ знал четырех военнопленных, кого пытали током, у кого были "ожоги на теле от оголенных проводов".
По словам освобожденных, пытки применяли в основном к пленным, чьи данные с допросов отличались друг от друга, а помимо пыток током сотрудники СБУ били и запугивали военнопленных, "чтобы ты больше рассказал".
Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.