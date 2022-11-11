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https://uz.sputniknews.ru/20221111/o-gabt-imeni-navoi-snimayut-film-29903475.html
О ГАБТ имени Навои снимают фильм
О ГАБТ имени Навои снимают фильм
Картина рассказывает о жизни театра, занятиях оперным искусством, работе мастеров-балетмейстеров.
2022-11-11T18:59+0500
2022-11-11T18:59+0500
культура
габт
государственный академический большой театр имени алишера навои
фильм
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. О Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои снимают фильм. Об этом сообщает Агентство кинематографии.По заказу агентства документальный фильм "Лебединый полет" снимает Киностудия документальных и хроникальных фильмов. Этот фильм посвящен истории и настоящему Театра оперы и балета имени Алишера Навои.Автор сценария и режиссер фильма Нурилло Нарзуллаев, оператор Музаффар Юсупов, звукорежиссер Фаррух Гамидов, режиссер фильма Джахангир Шодмонов.История театра начинается с середины 1920-х годов, когда народный артист Узбекистана Мухиддин Кори-Якубов создал профессиональный концертно-этнографический ансамбль. В марте 1948 года театру было присвоено имя узбекского поэта Алишера Навои.В театре совместно с российскими специалистами реализовали ряд международных проектов. С 2019 по 2022 годы художественным руководителем театра был Народный артист России Андрис Лиепа.Читайте также: Ансамбль "Бахор" выступит в Санкт-Петербурге
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государственный академический большой театр имени алишера навои габт документальный фильм агентство кинематографии
государственный академический большой театр имени алишера навои габт документальный фильм агентство кинематографии

О ГАБТ имени Навои снимают фильм

18:59 11.11.2022
© Алишер Навоий номидаги опера ва балет театриАлишер Навоий номидаги опера ва балет театри
Алишер Навоий номидаги опера ва балет театри - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2022
© Алишер Навоий номидаги опера ва балет театри
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Картина рассказывает о жизни театра, занятиях оперным искусством, работе мастеров-балетмейстеров.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. О Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои снимают фильм. Об этом сообщает Агентство кинематографии.
По заказу агентства документальный фильм "Лебединый полет" снимает Киностудия документальных и хроникальных фильмов. Этот фильм посвящен истории и настоящему Театра оперы и балета имени Алишера Навои.
© Алишер Навоий номидаги опера ва балет театриАлишер Навоий номидаги опера ва балет театри
Алишер Навоий номидаги опера ва балет театри - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2022
Алишер Навоий номидаги опера ва балет театри
© Алишер Навоий номидаги опера ва балет театри
"Фильм рассказывает о жизни театра, занятиях оперным искусством, работе мастеров балетмейстерского искусства", — говорится в сообщении агентства.
Автор сценария и режиссер фильма Нурилло Нарзуллаев, оператор Музаффар Юсупов, звукорежиссер Фаррух Гамидов, режиссер фильма Джахангир Шодмонов.
История театра начинается с середины 1920-х годов, когда народный артист Узбекистана Мухиддин Кори-Якубов создал профессиональный концертно-этнографический ансамбль. В марте 1948 года театру было присвоено имя узбекского поэта Алишера Навои.
© Алишер Навоий номидаги опера ва балет театриАлишер Навоий номидаги опера ва балет театри
Алишер Навоий номидаги опера ва балет театри - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2022
Алишер Навоий номидаги опера ва балет театри
© Алишер Навоий номидаги опера ва балет театри
"Многие работают в нашем театре по 30, 40, 50 и более лет. 89-летняя история театра — это история творчества людей, их жизни, таланта, результат объединения многих личных способностей к единой, общей, важной и почетной цели", — сообщает официальный сайт Театра оперы и балета.
В театре совместно с российскими специалистами реализовали ряд международных проектов. С 2019 по 2022 годы художественным руководителем театра был Народный артист России Андрис Лиепа.
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