https://uz.sputniknews.ru/20221111/o-gabt-imeni-navoi-snimayut-film-29903475.html

О ГАБТ имени Навои снимают фильм

О ГАБТ имени Навои снимают фильм

Картина рассказывает о жизни театра, занятиях оперным искусством, работе мастеров-балетмейстеров.

2022-11-11T18:59+0500

2022-11-11T18:59+0500

2022-11-11T18:59+0500

культура

габт

государственный академический большой театр имени алишера навои

фильм

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. О Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои снимают фильм. Об этом сообщает Агентство кинематографии.По заказу агентства документальный фильм "Лебединый полет" снимает Киностудия документальных и хроникальных фильмов. Этот фильм посвящен истории и настоящему Театра оперы и балета имени Алишера Навои.Автор сценария и режиссер фильма Нурилло Нарзуллаев, оператор Музаффар Юсупов, звукорежиссер Фаррух Гамидов, режиссер фильма Джахангир Шодмонов.История театра начинается с середины 1920-х годов, когда народный артист Узбекистана Мухиддин Кори-Якубов создал профессиональный концертно-этнографический ансамбль. В марте 1948 года театру было присвоено имя узбекского поэта Алишера Навои.В театре совместно с российскими специалистами реализовали ряд международных проектов. С 2019 по 2022 годы художественным руководителем театра был Народный артист России Андрис Лиепа.Читайте также: Ансамбль "Бахор" выступит в Санкт-Петербурге

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государственный академический большой театр имени алишера навои габт документальный фильм агентство кинематографии