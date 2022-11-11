https://uz.sputniknews.ru/20221111/shavkat-mirziyoev-nagradil-erdogana-ordenom-imam-al-buxari-29889938.html

Шавкат Мирзиёев наградил Эрдогана орденом "Имам Аль-Бухари"

Шавкат Мирзиёев наградил Эрдогана орденом "Имам Аль-Бухари"

Президенты провели двусторонние переговоры на полях саммита Организации тюркских государств. 11.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-11T11:47+0500

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политика

узбекистан

турция

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на полях саммита Организации тюркских государств встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.В ходе встречи Шавкат Мирзиёев вручил президенту Турции государственную награду Узбекистана орден "Имам Аль-Бухари".Напомним, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) проходит в Самарканде 10-11 ноября. В заседании принимают участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Тюркский совет был образован в 2009-м. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021-го совет был переименован в Организацию тюркских государств.Читайте также: 2023 год в ОТГ объявлен Годом развития тюркской цивилизации

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узбекистан, турция, шавкат мирзиёев, реджеп тайип эрдоган