https://uz.sputniknews.ru/20221111/svo-gruzinskiy-legion-s-britanskim-aktsentom-29881042.html

СВО: "Грузинский легион" с британским акцентом

СВО: "Грузинский легион" с британским акцентом

Иностранные "легионеры" на Украине существуют как явление на деньги Запада, действуют в интересах США и НАТО, используют "национальные идеи" и структуры ВСУ для прикрытия террористической сути, и военных преступлений без срока давности.

2022-11-11T10:06+0500

2022-11-11T10:06+0500

2022-11-11T10:06+0500

колумнисты

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великобритания

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Британский телеканал Sky News и специализированное американское издание Military Watch создали некий рейтинг иностранных наемников, действующих на Украине. Получилось всего три позиции: штатные сотрудники иностранных вооруженных сил (спецслужб), близкие к НАТО американские и европейские наемники, прочие "добровольцы" из разных стран.Так, "Грузинский легион" отнесли ко "второму сорту" – по составу, задачам и целям. Очевидное упрощение не может скрыть террористической сути 16 иностранных вооруженных группировок из 34 государств, интегрированных в состав ВСУ или НГУ. К примеру, на Запорожском направлении присутствуют боевики запрещенных в РФ террористических организаций ИГ и "Джебхад ан-Нусра". На отдельных участках линии боевого соприкосновения наемники составляют более половины общей численности подразделений ВСУ.Для участия в боевых действиях на стороне киевского режима только в первом полугодии на Украину прибыли около 7000 иностранных наемников. В "тройке лидеров" оказались Польша, Румыния, Британия – 1831, 504, 422 боевика соответственно. Немного отстала Грузия – 355 наемников.После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей историиРазумеется, для российских войск на Украинском ТВД "дикие гуси", боевики из третьих стран – приоритетные цели. Поэтому никогда не вернутся домой британец Саймон Лингард, "самый смертоносный снайпер НАТО" из Канады с позывным "Гардиан", более сотни грузинских "легионеров" и тысячи прочих иностранных наемников.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в начале сентября сообщил об уничтожении на Украине более 2830 иностранных боевиков – свыше трети от общего количества (в среднем – 500 наемников в месяц). Для сравнения: потери ВСУ убитыми за первые шесть месяцев составили более 61 тысячи человек – менее трети от 200-тысячного состава на 24 февраля (в среднем – 10 тысяч в месяц). Безвозвратные потери ВС России за полугодие составили 5937 военнослужащих.Без срока давностиПосле жестокой казни захваченных в плен российских военнослужащих грузинскими "легионерами" в конце марта шансов дожить до старости у фигурантов практически не осталось. Следственный комитет РФ ведет уголовное дело отношении командира "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили. Военные преступления "легионеров" срока давности не имеют. Большинство грузинских наемников в составе ВСУ идентифицированы, раньше или позже их найдут – в любой точке планеты.После публикации видео расправы негодовал даже офис украинского президента, поскольку грузинские "недоумки" не догадались закрыть лица, и этим "подставили Украину", дискредитировали ВСУ в глазах западных союзников. Однако раскаяние "легионерам" не свойственно. Более того, в недавнем интервью британскому телеканалу Sky News Мамулашвили подчеркнул, что в борьбе с русскими "нет разницы между так называемыми мирными жителями и правительством, они такие же оккупанты". А бывший грузинский госслужащий, наемник Георгий там же дополнил: "Русские – не люди".Очевидно, украинские соратники – тоже не ровня грузинским "витязям". Один из командиров Вано Надирадзе вчера призвал своих "легионеров" всегда двигаться вторым номером за спинами украинских солдат, ведь скоро на Украине выпадет снег, и станут невидимыми растяжки, мины типа "Лепесток"."Грузинский легион" восемь лет сеет смерть и обучает этому ремеслу солдат на Украине "с одной целью – уничтожить Владимира Путина". Сегодня в составе террористического формирования около 1000 боевиков, включая 50 британцев, а также граждан Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Чили, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Индии, Израиля, Японии, Мексики, Молдовы, США. С позиции национального законодательства многих стран они – преступники, однако на Западе считаются благородными защитниками украинской свободы, демократии и даже "идеологически мотивированной добровольческой силой". Заметим, в Грузии участников этого формирования никто не преследует по закону, то есть государство косвенно поддерживает действия наемников. Нацистский киевский режим со своей стороны легализовал террористическую группировку Мамуки Мамулашвили.Запад "освобождает" свое общество от вредного и опасного выбораКак и ВСУ в целом, "Грузинский легион" действует под контролем Пентагона и НАТО. В подготовке участвуют британские военные инструкторы. Об этом ранее сообщили МИД РФ и экс-военнослужащий британской армии Мэтью Робинсон. Террористическая группировка используется для диверсионной деятельности и работы под прикрытием полевых агентов спецслужб США и Британии. "Легион" участвовал в боевых действиях под Киевом, в Мариуполе и Северодонецке. Военные преступления "легионеров" санкционированы Вашингтоном, Брюсселем, Лондоном, которые давно и щедро оплачивают такую "работу".Документальный фильм итальянского журналиста Джана Микалессина "Украина. Скрытая правда" приоткрыл тайны "майдана": в 2014 году Мамука Мамулашвили и американский офицер из 101-й воздушно-десантной дивизии США организовали группу снайперов, которые стреляли в протестующих на Майдане, что привело к свержению президента Виктора Януковича. Эти обвинения озвучили граждане Грузии, которых вербовал будущий командир "легионеров".По совокупности военных преступлений на Украине, в Ираке и Афганистане членов диверсионно-террористической группировки "Грузинский национальный легион" ожидает суровое возмездие. Российские войска и спецслужбы постоянно работают над этим.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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сво грузинский легион с британским акцентом иностранные легионеры на украине существуют как явление на деньги запада действуют в интересах сша и нато используют национальные идеи и структуры всу для прикрытия террористической сути и военных преступлений без срока давности