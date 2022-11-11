В Узбекистане иностранцам начнут возвращать НДС
14:57 11.11.2022 (обновлено: 15:42 11.11.2022)
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
© Sputnik / Нина Зотина/
Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше 1 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение о запуске эксперимента по введению системы Tax Free. С 1 января 2023 года иностранным гражданам будут возвращать суммы НДС, уплаченные ими при покупке отдельных видов товаров на территории Узбекистана.
При этом общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше 1 млн сумов. Государственный налоговый комитет разработал мобильное приложение “Soliq”. Зарегистрировавшись в нем, необходимо отсканировать чеки за совершенные покупки.
Иностранные граждане смогут оформить возврат НДС при выезде с территории Узбекистана через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча, обратившись к оператору системы (ГУП “Солик-сервис”) в течение 3-х месяцев со дня покупки товаров.
Пользователь получит уплаченную сумму НДС после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была совершена покупка, после подтверждения выезда иностранного гражданина с территории республики.
Иностранные граждане смогут оформить возврат НДС при выезде с территории Узбекистана через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча, обратившись к оператору системы (ГУП “Солик-сервис”) в течение 3-х месяцев со дня покупки товаров.
Пользователь получит уплаченную сумму НДС после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была совершена покупка, после подтверждения выезда иностранного гражданина с территории республики.
По итогам эксперимента с 2024 года пункты оформления возврата НДС будут поэтапно внедрены во всех международных аэропортах и вокзалах, а также пограничных пунктах пропуска Узбекистана.