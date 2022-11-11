https://uz.sputniknews.ru/20221111/zdanie-kabmina-uzbekistana-osnastili-solnechnoy-elektrostantsiey-29909975.html
Здание кабмина Узбекистана оснастили солнечной электростанцией
Здание кабмина Узбекистана оснастили солнечной электростанцией
Станция полностью обеспечивает электроэнергией здание правительства в дневное время – подробности.
2022-11-11T19:03+0500
2022-11-11T19:03+0500
2022-11-11T19:03+0500
общество
энергетика
кабинет министров
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. На здании кабинета министров запустили солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 630 кВт. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.Эта солнечная фотоэлектрическая установка производит более 1,1 млн кВтч электроэнергии в год."Станция полностью снабжает здание правительства электроэнергией в течение дня. При этом создана возможность передачи излишков необходимой части в региональные электрические сети", — говорится в сообщении министерства.Министерство оснастило здание электроустановкой по распоряжению президента Шавката Мирзиёева, озвученного на видеоселекторном совещании по вопросам расширения использования возобновляемых источников энергии.Минэнерго просит все министерства и ведомства присоединиться к этой инициативе.Читайте также: Для Пскемской ГЭС ищут подрядчика – управляющего проектом
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MIA „Rosiya Segodnya“
кабинет министров электростанция
кабинет министров электростанция
Здание кабмина Узбекистана оснастили солнечной электростанцией
Станция полностью обеспечивает электроэнергией здание правительства в дневное время – подробности.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. На здании кабинета министров запустили солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 630 кВт. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Эта солнечная фотоэлектрическая установка производит более 1,1 млн кВтч электроэнергии в год.
"Станция полностью снабжает здание правительства электроэнергией в течение дня. При этом создана возможность передачи излишков необходимой части в региональные электрические сети", — говорится в сообщении министерства.
Министерство оснастило здание электроустановкой по распоряжению президента Шавката Мирзиёева, озвученного на видеоселекторном совещании по вопросам расширения использования возобновляемых источников энергии.
Минэнерго просит все министерства и ведомства присоединиться к этой инициативе.