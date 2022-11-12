https://uz.sputniknews.ru/20221112/ulugbek-kadyrov-sygraet-glavnuyu-rol-v-uzbeksko-belorusskom-filme-29916834.html

Улугбек Кадыров сыграет главную роль в узбекско-белорусском фильме

Улугбек Кадыров сыграет главную роль в узбекско-белорусском фильме

Он сыграет известного героя из Узбекистана, партизана-разведчика Мамадали Топвалдыева, которого фашисты называли "Азиатским львом".

2022-11-12T09:01+0500

2022-11-12T09:01+0500

2022-11-12T09:57+0500

культура

фильм

узбекистан

беларусь

актер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/167/29/1672923_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_a84e0d3a78800252c5329ecc7a424257.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистанский актер Улугбек Кадыров в ходе кинофестиваля "Лістапад" в Минске подписал договор об участии в съемках узбекско-белорусского фильма "Казбек".Кадыров исполнит главную роль в киноленте. Он сыграет известного героя из Узбекистана, партизана-разведчика Мамадали Топвалдыева, которого фашисты называли Азиатским львом, сообщает корреспондент Sputnik.Трехсторонний договор подписали генеральный директор киноконцерна "Узбекфильм" Баходир Адылов, актер Улугбек Кадыров и генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.Съемки картины должны начаться в декабре текущего года. Режиссером фильма выступит Мухамад Али Искандаров.Актер рассказал, что регулярно посещает тренажерный зал и приводит себя в форму. Ради роли ему пришлось сбросить вес.Во время участия в кинофестивале делегация Узбекистана во главе Генеральным директором Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым и творческая группа фильма "Казбек" посетили планируемые места съемок и подобрали костюмы.О деталях производства фильма рассказал Фирдавс Абдухаликов.Кинофестиваль "Лістапад" проходил в Минске с 7 по 11 ноября. Активное участие в нем приняла делегация Узбекистана. В Минске и Могилеве прошли Дни узбекского кино, и белорусские зрители смогли посмотреть фильмы "101 рейс", "Аёл кисмати" и "Влюбленные".Кроме этого, состоялась презентация проектов к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Узбекистан презентовал 2-х серийный кинофильм "Бесстыжий век" - картину на основе романа "Ойжамол" Баходира Умурзакова о благородстве и щедрости души узбекского народа, принявшего сотни тысяч эвакуированных из оккупированных территорий в годы войны.Кроме того, в рамках кинофестиваля в Исполнительном комитете СНГ прошло заседание рабочей группы по кинематографии государств – участников СНГ.В ходе заседания члены рабочей группы обменялись информацией о мерах государственной поддержки национальных киностудий в своих странах и договорились о создании единой совместной платформы, на которой будут представлены фильмы стран, вошедших в творческое объединение и ряда других стран.Также кинематографисты намерены собрать "Золотую коллекцию" фильмов творческого объединения. Видеосборник будет доступен для просмотра на постсоветском пространстве.Читайте также: О ГАБТ имени Навои снимают фильм

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан беларусь кинофестиваль актер улугбек кадыров агентство кинематографии фирдавс абдухаликов