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Улугбек Кадыров сыграет главную роль в узбекско-белорусском фильме
Улугбек Кадыров сыграет главную роль в узбекско-белорусском фильме
Он сыграет известного героя из Узбекистана, партизана-разведчика Мамадали Топвалдыева, которого фашисты называли "Азиатским львом".
2022-11-12T09:01+0500
2022-11-12T09:57+0500
культура
фильм
узбекистан
беларусь
актер
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистанский актер Улугбек Кадыров в ходе кинофестиваля "Лістапад" в Минске подписал договор об участии в съемках узбекско-белорусского фильма "Казбек".Кадыров исполнит главную роль в киноленте. Он сыграет известного героя из Узбекистана, партизана-разведчика Мамадали Топвалдыева, которого фашисты называли Азиатским львом, сообщает корреспондент Sputnik.Трехсторонний договор подписали генеральный директор киноконцерна "Узбекфильм" Баходир Адылов, актер Улугбек Кадыров и генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.Съемки картины должны начаться в декабре текущего года. Режиссером фильма выступит Мухамад Али Искандаров.Актер рассказал, что регулярно посещает тренажерный зал и приводит себя в форму. Ради роли ему пришлось сбросить вес.Во время участия в кинофестивале делегация Узбекистана во главе Генеральным директором Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым и творческая группа фильма "Казбек" посетили планируемые места съемок и подобрали костюмы.О деталях производства фильма рассказал Фирдавс Абдухаликов.Кинофестиваль "Лістапад" проходил в Минске с 7 по 11 ноября. Активное участие в нем приняла делегация Узбекистана. В Минске и Могилеве прошли Дни узбекского кино, и белорусские зрители смогли посмотреть фильмы "101 рейс", "Аёл кисмати" и "Влюбленные".Кроме этого, состоялась презентация проектов к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Узбекистан презентовал 2-х серийный кинофильм "Бесстыжий век" - картину на основе романа "Ойжамол" Баходира Умурзакова о благородстве и щедрости души узбекского народа, принявшего сотни тысяч эвакуированных из оккупированных территорий в годы войны.Кроме того, в рамках кинофестиваля в Исполнительном комитете СНГ прошло заседание рабочей группы по кинематографии государств – участников СНГ.В ходе заседания члены рабочей группы обменялись информацией о мерах государственной поддержки национальных киностудий в своих странах и договорились о создании единой совместной платформы, на которой будут представлены фильмы стран, вошедших в творческое объединение и ряда других стран.Также кинематографисты намерены собрать "Золотую коллекцию" фильмов творческого объединения. Видеосборник будет доступен для просмотра на постсоветском пространстве.Читайте также: О ГАБТ имени Навои снимают фильм
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узбекистан беларусь кинофестиваль актер улугбек кадыров агентство кинематографии фирдавс абдухаликов
узбекистан беларусь кинофестиваль актер улугбек кадыров агентство кинематографии фирдавс абдухаликов

Улугбек Кадыров сыграет главную роль в узбекско-белорусском фильме

09:01 12.11.2022 (обновлено: 09:57 12.11.2022)
© Из личного архива Улугбека КадыроваУлугбек Кадыров
Улугбек Кадыров - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2022
© Из личного архива Улугбека Кадырова
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Он сыграет известного героя из Узбекистана, партизана-разведчика Мамадали Топвалдыева, которого фашисты называли "Азиатским львом".
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистанский актер Улугбек Кадыров в ходе кинофестиваля "Лістапад" в Минске подписал договор об участии в съемках узбекско-белорусского фильма "Казбек".
Кадыров исполнит главную роль в киноленте. Он сыграет известного героя из Узбекистана, партизана-разведчика Мамадали Топвалдыева, которого фашисты называли Азиатским львом, сообщает корреспондент Sputnik.
Трехсторонний договор подписали генеральный директор киноконцерна "Узбекфильм" Баходир Адылов, актер Улугбек Кадыров и генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.
Съемки картины должны начаться в декабре текущего года. Режиссером фильма выступит Мухамад Али Искандаров.

"Я невероятно горд тем, что исполню главную роль в этом фильме – роль героя и защитника своей Родины. Это огромная честь и ответственность. И это мой первый опыт участия в военных фильмах", — сказал Улугбек Кадыров.

Актер рассказал, что регулярно посещает тренажерный зал и приводит себя в форму. Ради роли ему пришлось сбросить вес.
Во время участия в кинофестивале делегация Узбекистана во главе Генеральным директором Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым и творческая группа фильма "Казбек" посетили планируемые места съемок и подобрали костюмы.
О деталях производства фильма рассказал Фирдавс Абдухаликов.

"Стоимость проекта составляет $2 млн. Данная сумма в равных долях вносится "Узбекфильмом" и "Беларусьфильмом". На саммите лидеров государств-членов ШОС, который проходил в сентябре этого года в Самарканде, обсуждали и сотрудничество узбекских и белорусских кинематографистов. Стоит отдельно сказать, что мы плодотворно сотрудничаем уже 3 года, и сейчас реализуем два кинопроекта – "Казбек" и "Якуб Коласс", — отметил Фирдавс Абдухаликов.

Кинофестиваль "Лістапад" проходил в Минске с 7 по 11 ноября. Активное участие в нем приняла делегация Узбекистана. В Минске и Могилеве прошли Дни узбекского кино, и белорусские зрители смогли посмотреть фильмы "101 рейс", "Аёл кисмати" и "Влюбленные".
Кроме этого, состоялась презентация проектов к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Узбекистан презентовал 2-х серийный кинофильм "Бесстыжий век" - картину на основе романа "Ойжамол" Баходира Умурзакова о благородстве и щедрости души узбекского народа, принявшего сотни тысяч эвакуированных из оккупированных территорий в годы войны.
Кроме того, в рамках кинофестиваля в Исполнительном комитете СНГ прошло заседание рабочей группы по кинематографии государств – участников СНГ.
В ходе заседания члены рабочей группы обменялись информацией о мерах государственной поддержки национальных киностудий в своих странах и договорились о создании единой совместной платформы, на которой будут представлены фильмы стран, вошедших в творческое объединение и ряда других стран.
Также кинематографисты намерены собрать "Золотую коллекцию" фильмов творческого объединения. Видеосборник будет доступен для просмотра на постсоветском пространстве.
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О ГАБТ имени Навои снимают фильм
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