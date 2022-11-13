https://uz.sputniknews.ru/20221113/28492259.html

Назван продукт, вызывающий старение

Назван продукт, вызывающий старение

Он не только портит внешний вид кожи, но и приводит к целому ряду опасных заболеваний.

2022-11-13T08:01+0500

2022-11-13T08:01+0500

2022-11-13T08:01+0500

это интересно

здоровье

сахар

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Чрезмерное употребление сахара приводит к ускоренному старению, сообщает РИА Новости.По данным агентства, британский ученый Дэвид Ганн изучил лица шестисот человек, измерил их уровень сахара в крови и разделил участников эксперимента на четыре группы.Оказалось, что самая молодая кожа была у людей с самым низким уровнем сахара в крови. Согласно результатам исследования, сахар повреждает сосуды.Кожа становится сухой, появляются мелкие морщинки, и никакие косметические средства с ними не справляются. Со временем кожа теряет мягкость и эластичность, а морщины углубляются. При этом в статье отмечается, что совсем отказываться от сахара нельзя, нужно лишь снизить потребление некоторых продуктов, а исключать из рациона фрукты и рис, в которых содержится натуральный сахар, не стоит.Читайте также: Гаджеты не так сильно мешают сну, как думали, выяснили ученые

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он не только портит внешний вид кожи но и приводит к целому ряду опасных заболеваний назван продукт вызывающий старение какой продукт какие продукты вызывают старение сахар