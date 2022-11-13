https://uz.sputniknews.ru/20221113/chto-polezno-pit-dlya-nervnoy-sistemy-sovety-vrachey--29947859.html
Что полезно пить для нервной системы: советы врачей
Что полезно пить для нервной системы: советы врачей
Врач рассказал, какие напитки пить для укрепления нервов.
2022-11-13T21:00+0500
2022-11-13T21:00+0500
2022-11-13T21:00+0500
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Лучшие напитки для нервной системы— это зеленый и белый чаи, считает врач-невролог Игорь Мацокин.Данные напитки богаты катехином, антиоксидантами, эфирными маслами, аминокислотами, витаминами В1 и В2, железом и магнием, которые положительно влияют на нервы человека, а также помогают сохранить бодрость на протяжении всего дня. При этом нервным людям стоит отказаться от кофе и заменить его более полезным цикорием.Также врач рекомендовал пить травяные чаи со зверобоем – он уменьшает тревогу и снимает эмоциональное напряжение.Читайте также:Врач рассказала, как не переборщить с кофе в холодную погодуВолшебный лимон: три рецепта от самых страшных болезней
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что полезно пить для нервной системы советы врачей невроз что пить есть причины как бороться нервы тревога раздражительность напитки бессонница врач
что полезно пить для нервной системы советы врачей невроз что пить есть причины как бороться нервы тревога раздражительность напитки бессонница врач
Что полезно пить для нервной системы: советы врачей
Российский врач рассказал, какие напитки нужно пить для укрепления нервов.
Лучшие напитки для нервной системы— это зеленый и белый чаи, считает врач-невролог Игорь Мацокин.
Данные напитки богаты катехином, антиоксидантами, эфирными маслами, аминокислотами, витаминами В1 и В2, железом и магнием, которые положительно влияют на нервы человека, а также помогают сохранить бодрость на протяжении всего дня.
При этом нервным людям стоит отказаться от кофе и заменить его более полезным цикорием.
"Цикорий, пусть и напоминает кофе на вкус, кофеина не содержит, и поэтому не усиливает сердцебиение и не повышает давление. Благодаря витаминам группы В, он может улучшать настроение и расслаблять нервную систему в целом", — сказал Мацокин.
Также врач рекомендовал пить травяные чаи со зверобоем – он уменьшает тревогу и снимает эмоциональное напряжение.
"Полагают, что антидепрессивное действие растения обусловлено способностью его активных веществ повышать уровень серотонина. Серотонин помогает регулировать циклы сна и бодрствования, играет важную роль в настроении, моторных, когнитивных и вегетативных функций организма",- добавил эксперт.