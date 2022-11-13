https://uz.sputniknews.ru/20221113/chto-polezno-pit-dlya-nervnoy-sistemy-sovety-vrachey--29947859.html

Что полезно пить для нервной системы: советы врачей

Что полезно пить для нервной системы: советы врачей

Врач рассказал, какие напитки пить для укрепления нервов.

2022-11-13T21:00+0500

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Лучшие напитки для нервной системы— это зеленый и белый чаи, считает врач-невролог Игорь Мацокин.Данные напитки богаты катехином, антиоксидантами, эфирными маслами, аминокислотами, витаминами В1 и В2, железом и магнием, которые положительно влияют на нервы человека, а также помогают сохранить бодрость на протяжении всего дня. При этом нервным людям стоит отказаться от кофе и заменить его более полезным цикорием.Также врач рекомендовал пить травяные чаи со зверобоем – он уменьшает тревогу и снимает эмоциональное напряжение.Читайте также:Врач рассказала, как не переборщить с кофе в холодную погодуВолшебный лимон: три рецепта от самых страшных болезней

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