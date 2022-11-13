https://uz.sputniknews.ru/20221113/smi-sunak-poobeschal-raskritikovat-rossiyu-na-sammite-g20-29945036.html
СМИ: Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20
СМИ: Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20
Также Сунак намерен устроить "бойкот" российской стороне.
2022-11-13T18:06+0500
2022-11-13T18:06+0500
2022-11-13T18:06+0500
в мире
сми
премьер
россия
критика
g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26563906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5c27955f217c521177f5815a58af0509.jpg
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Новый британский премьер Риши Сунак пообещал, что "раскритикует" Россию на саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.Ранее в газете писали, что Британия и ЕС призывают другие страны покинуть зал во время речи российской стороны.Также Telegraph пишет, что Великобритания намерена использовать платформу "двадцатки" для того, чтобы строить "региональные альянсы, основывающиеся на ценностях". Например, по типу военного союза AUKUS, организованному Британией, США и Австралией.Напомним, саммит G20 будет проходить на Бали с 15 по 16 ноября. Россию представит министр иностранный дел Сергей Лавров.Читайте также:Британская экономика балансирует на грани крахаЛондон обвиняет Россию в кибератаке на телефон Лиз Трасс
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26563906_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d5b7d344e97486f44908bc1167f390c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сунак пообещал раскритиковать россию на саммите g20 когда где кто будет представит великобритания заявил россия лавров саммит политика сми
сунак пообещал раскритиковать россию на саммите g20 когда где кто будет представит великобритания заявил россия лавров саммит политика сми
СМИ: Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20
Также новоявленный премьер намерен устроить "бойкот" во время выступления российской делегации.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.
Новый британский премьер Риши Сунак пообещал, что "раскритикует" Россию на саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Telegraph.
Ранее в газете писали, что Британия и ЕС призывают другие страны покинуть зал во время речи российской стороны.
"Саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим их глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20", — привело слова Сунака британское издание.
Также Telegraph пишет, что Великобритания намерена использовать платформу "двадцатки" для того, чтобы строить "региональные альянсы, основывающиеся на ценностях". Например, по типу военного союза AUKUS, организованному Британией, США и Австралией.
Напомним, саммит G20 будет проходить на Бали с 15 по 16 ноября. Россию представит министр иностранный дел Сергей Лавров.