https://uz.sputniknews.ru/20221113/smi-sunak-poobeschal-raskritikovat-rossiyu-na-sammite-g20-29945036.html

СМИ: Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20

СМИ: Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20

Также Сунак намерен устроить "бойкот" российской стороне.

2022-11-13T18:06+0500

2022-11-13T18:06+0500

2022-11-13T18:06+0500

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Новый британский премьер Риши Сунак пообещал, что "раскритикует" Россию на саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.Ранее в газете писали, что Британия и ЕС призывают другие страны покинуть зал во время речи российской стороны.Также Telegraph пишет, что Великобритания намерена использовать платформу "двадцатки" для того, чтобы строить "региональные альянсы, основывающиеся на ценностях". Например, по типу военного союза AUKUS, организованному Британией, США и Австралией.Напомним, саммит G20 будет проходить на Бали с 15 по 16 ноября. Россию представит министр иностранный дел Сергей Лавров.Читайте также:Британская экономика балансирует на грани крахаЛондон обвиняет Россию в кибератаке на телефон Лиз Трасс

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сунак пообещал раскритиковать россию на саммите g20 когда где кто будет представит великобритания заявил россия лавров саммит политика сми