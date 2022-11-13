https://uz.sputniknews.ru/20221113/vrach-operedivshiy-svoe-vremya--shest-faktov-ob-avitsenne-24962477.html

Врач, опередивший свое время – шесть фактов об Авиценне

Врач, опередивший свое время – шесть фактов об Авиценне

В День медицинского работника Sputnik Узбекистан рассказывает об основоположнике современной медицины – ибн Сине, или Авиценне.

2022-11-13T16:07+0500

2022-11-13T16:07+0500

2022-11-13T16:07+0500

это интересно

врач

биография

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Сегодня, 13 ноября, в республике отмечают День медицинских работников. Данный праздник – повод вспомнить о легендарном ибн Сине, также известном как Авиценна. Как жил врач, чьи открытия тысячелетней давности до сих пор помогают современным медикам? Самые интересные факты из жизни ибн Сины читайте в нашем материале.Выучил Коран в 10 летАвиценной Абу Али ибн Сину прозвали на Западе. Полное его имя же звучит следующим образом: Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина. Родился будущий гений медицины в 980 году в селе Афшана, находящемся к северо-востоку от Бухары.Отец ибн Сины был сборщиком податей. Вероятно, он первым заметил способности сына к учебе – по легендам, Абу Али к пяти годам уже умел писать. Поэтому, когда семья ибн Сины переехала в Бухару, отец решил отправить его в школу.Учеником Абу Али оказался более чем способным. Бухара на тот момент была центром исламской науки – в город съезжались самые известные ученые и богословы эпохи. Бухара славилась своими богатыми библиотеками, а ибн Сина любил читать. Причем интересовали его темы, которые были под силу не каждому взрослому – например, мусульманское законоведение.В результате ребенку было всего десять лет, а он уже знал Коран наизусть. Не по годам умного мальчика приняли в мусульманскую школу, но и ее программу он освоил за рекордно короткие сроки – ибн Сине исполнилось двенадцать, и он уже консультировал взрослых слушателей школы.Не подходил к учебе формальноВпрочем, в Бухаре ибн Сина прославился не только как знаток ислама. Родным языком будущего ученого был фарси. Изучая Коран, он выучил арабский язык. Знание арабского помогло ему изучить множество наук – по данным Большой российской энциклопедии, ибн Сина прекрасно разбирался в поэзии, логике, математике, метафизике, а также стал изучать медицинские трактаты.Одаренных, эрудированных детей в Бухаре, восточном центре знаний и науки, наверняка было много. Но чем выделялся среди них ибн Сина? Возможно, необычным подходом – ибн Сина не просто заучивал информацию, полученную из книг или услышанную от учителей, он ее еще и анализировал.К примеру, мальчику нравилась музыка. Он не только слушал ее или играл на инструментах сам, но и пытался вникнуть в технику композиции того или иного произведения. В результате, став взрослым, ибн Сина написал труд под названием "Трактат о душе", где доказал лечебное, успокаивающее воздействие музыки на организм человека.Спас эмира БухарыПо-настоящему медицина увлекла ибн Сину, когда ему исполнилось 17 лет, благодаря известному врачу Абу Сахл Масихи, который стал его наставником.Чего нельзя было найти в книгах? Допустим, ответа на вопрос, как проводить медосмотр женщин – это было запрещено, а без осмотра доктор не мог понять, чем болеет пациентка. Но ибн Сина нашел решение проблемы, сопоставив в уме теории из книг: он научился диагностировать некоторые недуги, проверяя пульс.Разумеется, такой врач, к тому же юный, не мог остаться незамеченным. Ибн Сине было шестнадцать лет, когда его вызвали ко двору бухарского эмира Нуха ибн Мансура. Правителя не мог вылечить ни один придворный врач. Ибн Сине же это удалось.Победил завистников благодаря умуВ 1015 году ибн Сина переехал в иранский город Хамадан, где смог вылечить эмира Шамс ад-Давла и за это получил должность визиря. Назначение вызвало недовольство недоброжелателей, которые пытались всячески опорочить ибн Сину в глазах эмира и добились своего. Шамс ад-Давл лишил Авиценну должности, а затем и вовсе отправил в ссылку.Впрочем, изгнание длилось недолго. Вскоре эмир заболел, а вылечить его не мог никто – люди, которые умели искусно плести интриги, уступали в знаниях ибн Сине. Закончилась история тем, что эмир велел отыскать ученого и вновь назначить визирем.Первым описал строение глазаДо ибн Сины считалось, что глаз по строению своему похож на фонарик. Однако ученый смог опровергнуть эту теорию.Чтобы изучить строение организма, ибн Сина начал препарировать тела умерших людей, хотя в то время это было крайне опасным занятием. Вскрытие тел каралось смертью. Но тяга к науке оказалась сильнее.Все свои открытия ибн Сина отразил в пятитомной книге "Канон врачебной науки", над которой работал восемь лет, с 1013 по 1021 годы. В ней ученый опубликовал все собранные им сведения в области фармакологии, описал сердце и печень. А также установил различия между такими заболеваниями, как чума и холера, или воспаление легких и плеврит.Кроме этого, ибн Сина смог описать проказу, диабет и язву желудка. Информация, предоставленная Авиценной, остается актуальной по сей день. Например, ибн Сина заявил, что возбудителями инфекционных заболеваний являются вирусы. Подтвердил эту гипотезу французский ученый Луи Пастер спустя 800 лет.Верил в силу любвиОдним из важных трудов Авиценны является "Трактат о любви". По мнению ибн Сины, настоящая любовь – это "средство возвышения".Работая над "Трактатом", ибн Сина проявил себя как настоящий психолог – к примеру, смог объяснить, почему красивая внешность не означает успех в любви."Равным образом бывает так, что человек с красивым обликом безобразен чертами [своего характера]", — рассуждал ибн Сина в "Трактате", а также считал, что главные проявления любви – это желание обнимать человека, поскольку "душа желает достичь объекта своей любви присущими ей чувствами осязания".Читайте также: Ученый на троне: что Мирзо Улугбек сделал для развития астрономии

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