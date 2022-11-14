https://uz.sputniknews.ru/20221114/dlya-uzbekistanskix-predprinimateley-uprostyat-usloviya-deyatelnosti-29957679.html
Для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности
Для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности
Какие меры по упрощению предпринимательской деятельности будут приняты в республике - читайте в нашем материале.
2022-11-14T11:49+0500
2022-11-14T11:49+0500
2022-11-14T11:49+0500
общество
предприниматели
узбекистан
условия работы
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, который предусматривает меры по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности.С 1 января 2023 года отменяются следующие требования:Согласно новому порядку, который будет введен с 1 марта будущего года, налогоплательщики смогут обжаловать в суде решения, принятые налоговыми органами по результатам выездных налоговых проверок и налогового аудита.Кроме того, всем юрлицам будет разрешено оказывать услуги через ЕПИГУ (Единый портал интерактивных государственных услуг) при соблюдении информационной безопасности.Также вводится запрет на выполнение заказов на основании прямых договоров по госзакупкам, сумма одного из которых составляет 3,5 тыс. БРВ (базовых расчетных величин) и более, реализуемых в соответствии с постановлениями правительства.Помимо прочего, будет запрещено приобретать товары, стоимость которых составляет 3,5 тыс. БРВ и более по прямым договорам между министерством и входящими в его состав организациями.Известно, что начиная с 1 января 2023 года, будет запущен специальный правовой режим "Регуляторная песочница". Он рассчитан для регулирования деятельности юрлиц, занимающихся испытанием новой продукции и услуг или результатов иной интеллектуальной деятельности на основе современных технологий в контролируемой ограниченной среде.
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для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности какие меры по упрощению предпринимательской деятельности будут приняты в республике
для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности какие меры по упрощению предпринимательской деятельности будут приняты в республике
Для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности
Какие меры по упрощению предпринимательской деятельности будут приняты в республике - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ
, который предусматривает меры по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности.
С 1 января 2023 года отменяются следующие требования:
письменное уведомление кредиторов при принятии решения об уменьшении капитала субъекта предпринимательства и объявление об этом в СМИ;
осуществление продажи новых импортируемых автомобилей только юридическими лицами – официальными дилерами предприятий-производителей;
приостановление подачи электроэнергии юридическим лицам, потребившим электроэнергию сверх объемов, указанных в договоре электроснабжения;
постановка на отдельный учет в органах государственной налоговой службы работников, нанятых индивидуальным предпринимателем, путем их регистрации в Единой национальной системе труда.
Согласно новому порядку, который будет введен с 1 марта будущего года, налогоплательщики смогут обжаловать в суде решения, принятые налоговыми органами по результатам выездных налоговых проверок и налогового аудита.
Кроме того, всем юрлицам будет разрешено оказывать услуги через ЕПИГУ (Единый портал интерактивных государственных услуг) при соблюдении информационной безопасности.
Также вводится запрет на выполнение заказов на основании прямых договоров по госзакупкам, сумма одного из которых составляет 3,5 тыс. БРВ (базовых расчетных величин) и более, реализуемых в соответствии с постановлениями правительства.
Помимо прочего, будет запрещено приобретать товары, стоимость которых составляет 3,5 тыс. БРВ и более по прямым договорам между министерством и входящими в его состав организациями.
Известно, что начиная с 1 января 2023 года, будет запущен специальный правовой режим "Регуляторная песочница". Он рассчитан для регулирования деятельности юрлиц, занимающихся испытанием новой продукции и услуг или результатов иной интеллектуальной деятельности на основе современных технологий в контролируемой ограниченной среде.