https://uz.sputniknews.ru/20221114/dlya-uzbekistanskix-predprinimateley-uprostyat-usloviya-deyatelnosti-29957679.html

Для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности

Для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности

Какие меры по упрощению предпринимательской деятельности будут приняты в республике - читайте в нашем материале.

2022-11-14T11:49+0500

2022-11-14T11:49+0500

2022-11-14T11:49+0500

общество

предприниматели

узбекистан

условия работы

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, который предусматривает меры по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности.С 1 января 2023 года отменяются следующие требования:Согласно новому порядку, который будет введен с 1 марта будущего года, налогоплательщики смогут обжаловать в суде решения, принятые налоговыми органами по результатам выездных налоговых проверок и налогового аудита.Кроме того, всем юрлицам будет разрешено оказывать услуги через ЕПИГУ (Единый портал интерактивных государственных услуг) при соблюдении информационной безопасности.Также вводится запрет на выполнение заказов на основании прямых договоров по госзакупкам, сумма одного из которых составляет 3,5 тыс. БРВ (базовых расчетных величин) и более, реализуемых в соответствии с постановлениями правительства.Помимо прочего, будет запрещено приобретать товары, стоимость которых составляет 3,5 тыс. БРВ и более по прямым договорам между министерством и входящими в его состав организациями.Известно, что начиная с 1 января 2023 года, будет запущен специальный правовой режим "Регуляторная песочница". Он рассчитан для регулирования деятельности юрлиц, занимающихся испытанием новой продукции и услуг или результатов иной интеллектуальной деятельности на основе современных технологий в контролируемой ограниченной среде.

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для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности какие меры по упрощению предпринимательской деятельности будут приняты в республике