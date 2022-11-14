https://uz.sputniknews.ru/20221114/dojd-i-tuman-prognoz-pogody-na-14-noyabrya-29954605.html

Дождь и туман: прогноз погоды на 14 ноября

Дождь и туман: прогноз погоды на 14 ноября

Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-11-14T10:58+0500

2022-11-14T10:58+0500

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. В понедельник в Узбекистане осадков не ожидается, только по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами дождь. В предгорных и горных районах возможны селепаводковые явления. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 9-14 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах Каракалпакстана, Навоийской, Джизакской областей возможны порывы до 25-28 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура в столице страны поднимется до 10-12 градусов тепла.В горных районах местами осадки. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7 градусов.

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