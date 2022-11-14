https://uz.sputniknews.ru/20221114/knutov-rasskazal-kak-plany-ssha-mogut-privesti-mir-k-yadernomu-apokalipsisu-29968817.html
Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису
Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису
Американцы всерьёз рассматривают возможность нанесения по России превентивного ядерного удара, считает директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-11-14T17:38+0500
2022-11-14T17:38+0500
2022-11-14T17:38+0500
видео
сша
америка
россия
удар
ядерное оружие
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Какие планы есть у военного руководства США, и как на них ответит Россия? Какими средствами ПВО Россия обладает сегодня и чем будет защищать себя в будущем? Зачем американцам гиперзвуковые ракеты, и почему их первоначальные планы на их счет провалились? Обо всем этом смотрите на канале "Sputnik на русском".
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кнутов рассказал как планы сша могут привести мир к ядерному апокалипсису американцы всерьёз рассматривают возможность нанесения по россии превентивного ядерного удара считает директор музея войск пво юрий кнутов
кнутов рассказал как планы сша могут привести мир к ядерному апокалипсису американцы всерьёз рассматривают возможность нанесения по россии превентивного ядерного удара считает директор музея войск пво юрий кнутов
Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису
Американцы всерьёз рассматривают возможность нанесения по России превентивного ядерного удара, считает директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Какие планы есть у военного руководства США, и как на них ответит Россия? Какими средствами ПВО Россия обладает сегодня и чем будет защищать себя в будущем? Зачем американцам гиперзвуковые ракеты, и почему их первоначальные планы на их счет провалились?
Обо всем этом смотрите на канале "Sputnik на русском".