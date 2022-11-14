https://uz.sputniknews.ru/20221114/knutov-rasskazal-kak-plany-ssha-mogut-privesti-mir-k-yadernomu-apokalipsisu-29968817.html

Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису

Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису

Американцы всерьёз рассматривают возможность нанесения по России превентивного ядерного удара, считает директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-11-14T17:38+0500

2022-11-14T17:38+0500

2022-11-14T17:38+0500

видео

сша

америка

россия

удар

ядерное оружие

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Какие планы есть у военного руководства США, и как на них ответит Россия? Какими средствами ПВО Россия обладает сегодня и чем будет защищать себя в будущем? Зачем американцам гиперзвуковые ракеты, и почему их первоначальные планы на их счет провалились? Обо всем этом смотрите на канале "Sputnik на русском".

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кнутов рассказал как планы сша могут привести мир к ядерному апокалипсису американцы всерьёз рассматривают возможность нанесения по россии превентивного ядерного удара считает директор музея войск пво юрий кнутов