https://uz.sputniknews.ru/20221114/mid-rf-zasedanie-moskovskogo-formata-konsultatsiy-po-afganistanu-proydet-16-noyabrya-29967161.html
МИД РФ: заседание московского формата консультаций по Афганистану пройдет 16 ноября
МИД РФ: заседание московского формата консультаций по Афганистану пройдет 16 ноября
По словам Марии Захаровой, по итогам заседания в Москве ожидается совместное заявление сторон.
2022-11-14T14:22+0500
2022-11-14T14:22+0500
2022-11-14T14:22+0500
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Четвертое заседание московского формата консультаций по Афганистану запланировано на 16 ноября. Известно, что оно пройдет в Москве. В ходе заседания стороны обсудят ситуацию в стране и усилия по укреплению региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В рамках заседания, добавила она, планируется обсуждение военно-политической, социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане. Также особое внимание будет уделено координации усилий по укреплению региональной безопасности и стабильности и содействию межафганскому национальному примирению.Московский формат консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании - это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.
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мид рф заседание московского формата консультаций по афганистану пройдет 16 ноября когда по словам марии захаровой по итогам заседания в москве ожидается совместное заявление сторон даты участник четвертое заседание московского формата консультаций по афганистану третье даты
мид рф заседание московского формата консультаций по афганистану пройдет 16 ноября когда по словам марии захаровой по итогам заседания в москве ожидается совместное заявление сторон даты участник четвертое заседание московского формата консультаций по афганистану третье даты
МИД РФ: заседание московского формата консультаций по Афганистану пройдет 16 ноября
По словам Марии Захаровой, по итогам заседания в Москве ожидается совместное заявление сторон.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Четвертое заседание московского формата консультаций по Афганистану запланировано на 16 ноября. Известно, что оно пройдет в Москве. В ходе заседания стороны обсудят ситуацию в стране и усилия по укреплению региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На 16 ноября в Москве намечено четвертое заседание московского формата консультаций по Афганистану с участием ключевых региональных стран, заинтересованных в мирном афганском урегулировании", - рассказала Захарова.
В рамках заседания, добавила она, планируется обсуждение военно-политической, социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане. Также особое внимание будет уделено координации усилий по укреплению региональной безопасности и стабильности и содействию межафганскому национальному примирению.
"По итогам ожидается совместное заявление сторон", - отметила представитель российского МИД.
Московский формат консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании - это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.