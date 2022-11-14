https://uz.sputniknews.ru/20221114/mid-rf-zasedanie-moskovskogo-formata-konsultatsiy-po-afganistanu-proydet-16-noyabrya-29967161.html

МИД РФ: заседание московского формата консультаций по Афганистану пройдет 16 ноября

МИД РФ: заседание московского формата консультаций по Афганистану пройдет 16 ноября

По словам Марии Захаровой, по итогам заседания в Москве ожидается совместное заявление сторон.

2022-11-14T14:22+0500

2022-11-14T14:22+0500

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политика

мид рф

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Четвертое заседание московского формата консультаций по Афганистану запланировано на 16 ноября. Известно, что оно пройдет в Москве. В ходе заседания стороны обсудят ситуацию в стране и усилия по укреплению региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В рамках заседания, добавила она, планируется обсуждение военно-политической, социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане. Также особое внимание будет уделено координации усилий по укреплению региональной безопасности и стабильности и содействию межафганскому национальному примирению.Московский формат консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании - это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

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мид рф заседание московского формата консультаций по афганистану пройдет 16 ноября когда по словам марии захаровой по итогам заседания в москве ожидается совместное заявление сторон даты участник четвертое заседание московского формата консультаций по афганистану третье даты