https://uz.sputniknews.ru/20221114/turtsiya-zayavila-chto-ne-prinimaet-soboleznovaniya-posolstva-ssha-29970100.html
Турция заявила, что не принимает соболезнования посольства США
Турция заявила, что не принимает соболезнования посольства США
Глава МВД Турции заявил, что следствие знает, откуда координировался теракт в Стамбуле.
2022-11-14T16:00+0500
2022-11-14T16:00+0500
2022-11-14T16:00+0500
в мире
турция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0e/29969940_0:119:2749:1665_1920x0_80_0_0_4ec4ec63fe057c0dfdbb9647b7ae4d6d.jpg
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших.Накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем. В их числе также трое россиян.Полиция задержала 46 человек по делу о теракте, в том числе женщину, которую подозревают в исполнении. На опубликованном видео показано, как она около 40 минут сидит на скамейке, а после взрыва не оглядываясь убегает, глядя в экран телефона.По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.В начале ноября президент Турции Эрдоган заявил, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу возможно только после выполнения ими обязательств перед Анкарой.По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0e/29969940_185:0:2565:1785_1920x0_80_0_0_afa4dfee5bf8a8850c0f60090a644743.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция заявила что не принимает соболезнования посольства сша глава мвд турции заявил что следствие знает откуда координировался теракт в стамбуле сколько человек погибло пострадали погибли фото видео без цензуры теракт в стамбуле турции сколько погибших
турция заявила что не принимает соболезнования посольства сша глава мвд турции заявил что следствие знает откуда координировался теракт в стамбуле сколько человек погибло пострадали погибли фото видео без цензуры теракт в стамбуле турции сколько погибших
Турция заявила, что не принимает соболезнования посольства США
Глава МВД Турции заявил, что следствие знает, откуда координировался теракт в Стамбуле.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
"Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Улица Истикляль — наше дитя. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию", — приводит слова министра РИА Новости.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших.
Накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем. В их числе также трое россиян.
Полиция задержала 46 человек по делу о теракте, в том числе женщину, которую подозревают в исполнении. На опубликованном видео показано, как она около 40 минут сидит на скамейке, а после взрыва не оглядываясь убегает, глядя в экран телефона.
По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.
В начале ноября президент Турции Эрдоган заявил, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу возможно только после выполнения ими обязательств перед Анкарой.
По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.