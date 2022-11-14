https://uz.sputniknews.ru/20221114/turtsiya-zayavila-chto-ne-prinimaet-soboleznovaniya-posolstva-ssha-29970100.html

Турция заявила, что не принимает соболезнования посольства США

Турция заявила, что не принимает соболезнования посольства США

Глава МВД Турции заявил, что следствие знает, откуда координировался теракт в Стамбуле.

2022-11-14T16:00+0500

2022-11-14T16:00+0500

2022-11-14T16:00+0500

в мире

турция

сша

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших.Накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем. В их числе также трое россиян.Полиция задержала 46 человек по делу о теракте, в том числе женщину, которую подозревают в исполнении. На опубликованном видео показано, как она около 40 минут сидит на скамейке, а после взрыва не оглядываясь убегает, глядя в экран телефона.По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.В начале ноября президент Турции Эрдоган заявил, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу возможно только после выполнения ими обязательств перед Анкарой.По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

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