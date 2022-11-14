https://uz.sputniknews.ru/20221114/uzbekistan-zanyal-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-chempionate-azii-po-boksu-29960225.html
Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии по боксу
Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии по боксу
В ночь с воскресенья на понедельник узбекистанских боксеров торжественно встретили в ташкентском аэропорту.
2022-11-14T12:40+0500
2022-11-14T12:40+0500
2022-11-14T12:40+0500
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном медальном зачете на чемпионате Азии по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что континентальное первенство по боксу проходило в столице Иордании Аммане с 30 октября по 12 ноября. Узбекистанские спортсмены прибыли в ташкентский аэропорт в ночь с воскресенья на понедельник, где их торжественно встретили генеральный секретарь НОК республики Ойбек Касимов, заместитель председателя комитета, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов, советник министра развития спорта Аваз Каримов.Так, мужская сборная Узбекистана завершила свое участие в турнире с пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами, тогда как женщины выиграли одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.Результаты мужской сборной Узбекистана по боксу:Золото:Серебро:Бронза:Результаты женской сборной Узбекистана по боксу:Золото:Серебро:Бронза:
азия
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узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на чемпионате азии по боксу в ночь с воскресенья на понедельник узбекистанских боксеров торжественно встретили в ташкентском аэропорту медальный зачет кто выиграл завоевал медали таблица призеров и победителей
узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на чемпионате азии по боксу в ночь с воскресенья на понедельник узбекистанских боксеров торжественно встретили в ташкентском аэропорту медальный зачет кто выиграл завоевал медали таблица призеров и победителей
Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии по боксу
В ночь с воскресенья на понедельник узбекистанских боксеров торжественно встретили в ташкентском аэропорту.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik.
Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном медальном зачете на чемпионате Азии по боксу. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что континентальное первенство по боксу проходило в столице Иордании Аммане с 30 октября по 12 ноября. Узбекистанские спортсмены прибыли в ташкентский аэропорт в ночь с воскресенья на понедельник, где их торжественно встретили генеральный секретарь НОК республики Ойбек Касимов, заместитель председателя комитета, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов, советник министра развития спорта Аваз Каримов.
Так, мужская сборная Узбекистана завершила свое участие в турнире с пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами, тогда как женщины выиграли одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.
Результаты мужской сборной Узбекистана по боксу:
-51 кг: Хасанбой Дусматов;
-57 кг: Абдумалик Халаков;
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев;
-75 кг: Саиджамшид Джафаров;
+92 кг: Лазизбек Муллажонов.
-92 кг: Мадияр Саидрахимов.
-54 кг: Шахзод Музаффаров;
-60 кг: Адхамжон Мухиддинов;
-67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев.
Результаты женской сборной Узбекистана по боксу:
-66 кг: Навбахор Хамидова.
-75 кг: Сохиба Рузметова.
-48 кг: Фарзона Фазилова.