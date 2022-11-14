https://uz.sputniknews.ru/20221114/v-tashkente-proxodit-mejdunaronaya-fotovystavka-pod-egidoy-yunesko--foto-29967269.html

В Ташкенте проходит междунароная фотовыставка под эгидой ЮНЕСКО – фото

В Ташкенте проходит междунароная фотовыставка под эгидой ЮНЕСКО – фото

Подробнее о фотовыставке, приуроченной к II Всемирная конференция ЮНЕСКО - читайте в нашем материале.

2022-11-14T16:49+0500

2022-11-14T16:49+0500

2022-11-14T16:49+0500

культура

ташкент

фотовыставка

юнеско

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. В Ташкенте в воскресенье состоялось открытие международной фотовыставки #wearethechildren. Мероприятие организовано при поддержке ЮНЕСКО и министерства дошкольного образования республики. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Выставку открыла министр дошкольного образования Агреппина Шин. Она также выразила уверенность, что II Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста, которая состоится в Ташкенте с 14 по 16 ноября, пройдет на высоком уровне.В мероприятии, приуроченном к предстоящей конференции, приняли участие зарубежные специалисты, международные эксперты и представители молодежи из более чем 200 стран мира.Аналогичная фотовыставка пройдет в Париже в рамках выездного тура, в ней примут участие фотографы из Узбекистана.Посетить выставку можно с 14 по 20 ноябра в Humo Arena. Время работы: с 11.00 до 17.00. Вход на мероприятие свободный.Ранее сообщалось, что министр просвещения России Сергей Кравцов выступит на II Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста в Ташкенте.В ней также будут участвовать министры образования из более чем 190 стран. По итогам планируется подписать Ташкентскую декларацию на ближайшие 10 лет.

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в ташкенте проходит междунароная фотовыставка под эгидой юнеско фото подробнее о фотовыставке приуроченной к ii всемирная конференция юнеско