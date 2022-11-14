В Ташкенте проходит междунароная фотовыставка под эгидой ЮНЕСКО – фото
© Министерство дошкольного образования УзбекистанаВ Ташкенте открылась международная фотовыставка детских фотографий
© Министерство дошкольного образования Узбекистана
Подробнее о фотовыставке, приуроченной ко II Всемирная конференция ЮНЕСКО в Ташкенте - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. В Ташкенте в воскресенье состоялось открытие международной фотовыставки #wearethechildren. Мероприятие организовано при поддержке ЮНЕСКО и министерства дошкольного образования республики. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
© Министерство дошкольного образования УзбекистанаВ Ташкенте открылась международная фотовыставка детских фотографий
© Министерство дошкольного образования Узбекистана
Выставку открыла министр дошкольного образования Агреппина Шин. Она также выразила уверенность, что II Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста, которая состоится в Ташкенте с 14 по 16 ноября, пройдет на высоком уровне.
© Министерство дошкольного образования УзбекистанаВ Ташкенте открылась международная фотовыставка детских фотографий
© Министерство дошкольного образования Узбекистана
В мероприятии, приуроченном к предстоящей конференции, приняли участие зарубежные специалисты, международные эксперты и представители молодежи из более чем 200 стран мира.
© Министерство дошкольного образования УзбекистанаВ Ташкенте открылась международная фотовыставка детских фотографий
© Министерство дошкольного образования Узбекистана
Аналогичная фотовыставка пройдет в Париже в рамках выездного тура, в ней примут участие фотографы из Узбекистана.
© Министерство дошкольного образования УзбекистанаВ Ташкенте открылась международная фотовыставка детских фотографий
© Министерство дошкольного образования Узбекистана
Посетить выставку можно с 14 по 20 ноябра в Humo Arena. Время работы: с 11.00 до 17.00. Вход на мероприятие свободный.
Ранее сообщалось, что министр просвещения России Сергей Кравцов выступит на II Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста в Ташкенте.
В ней также будут участвовать министры образования из более чем 190 стран. По итогам планируется подписать Ташкентскую декларацию на ближайшие 10 лет.