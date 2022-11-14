https://uz.sputniknews.ru/20221114/v-uzbekistane-rasschityvayut-rasshirit-geografiyu-postavok-v-rossiyu-s-pomoschyu-agroekspressa-29969658.html
В Узбекистане рассчитывают расширить географию поставок в Россию с помощью "Агроэкспресса"
В Узбекистане рассчитывают расширить географию поставок в Россию с помощью "Агроэкспресса"
Новые точки доставки грузов между Узбекистаном и Россией могут заработать уже в 2023 году.
2022-11-14T15:11+0500
2022-11-14T15:11+0500
2022-11-14T15:11+0500
экономика
узбекистан
россия
"агроэкспрессы"
поставки
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана рассчитывает расширить географию перевозок грузов через "Агроэкспресс" в Россию, рассматриваются поставки в Екатеринбург и Дальний Восток. Об этом РИА Новости заявил замминистра транспорта республики Жасурбек Чориев.Известно, что в ноябре 2021 года первый "Агроэкспресс" доставил партию замороженного мяса птицы в рефрижераторных контейнерах из Тамбова в Ташкент через Казахстан. На обратом пути он доставил в Россию плодоовощную продукцию.По его оценке, новые точки доставки грузов между Узбекистаном и Россией могут заработать уже в 2023 году. Замглавы минтранса Узбекистана добавил, что, в частности, обсуждается возможность поставок в республику через "Агроэкспресс" российских кондитерских изделий.Напомним, "Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и Российского экспортного центра по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" должна обеспечить максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в Россию не более чем за пять дней. По расчетам министерства экономического развития России, "Агроэкспресс" позволит нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году.
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в узбекистане рассчитывают расширить географию поставок в россию с помощью агроэкспресса что такое новые точки доставки грузов между узбекистаном и россией могут заработать уже в 2023 году
в узбекистане рассчитывают расширить географию поставок в россию с помощью агроэкспресса что такое новые точки доставки грузов между узбекистаном и россией могут заработать уже в 2023 году
В Узбекистане рассчитывают расширить географию поставок в Россию с помощью "Агроэкспресса"
Новые точки доставки грузов между Узбекистаном и Россией могут заработать уже в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана рассчитывает расширить географию перевозок грузов через "Агроэкспресс" в Россию, рассматриваются поставки в Екатеринбург и Дальний Восток. Об этом РИА Новости заявил замминистра транспорта республики Жасурбек Чориев.
Известно, что в ноябре 2021 года первый "Агроэкспресс" доставил партию замороженного мяса птицы в рефрижераторных контейнерах из Тамбова в Ташкент через Казахстан. На обратом пути он доставил в Россию плодоовощную продукцию.
"Мы даже расширяем точки приема товаров, Екатеринбург добавляется, мы говорили о Дальнем Востоке, там тоже это актуальная тема", - сказал Чориев, комментируя возможность расширения географии движения "Агроэкспресса".
По его оценке, новые точки доставки грузов между Узбекистаном и Россией могут заработать уже в 2023 году.
"Основной вопрос – чтобы была загруженность с двух сторон", - отметил Чориев.
Замглавы минтранса Узбекистана добавил, что, в частности, обсуждается возможность поставок в республику через "Агроэкспресс" российских кондитерских изделий.
Напомним, "Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и Российского экспортного центра по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.
В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" должна обеспечить максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в Россию не более чем за пять дней. По расчетам министерства экономического развития России, "Агроэкспресс" позволит нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году.