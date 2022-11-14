https://uz.sputniknews.ru/20221114/v-uzbekistane-usilyat-otvetstvennost-za-propagandu-azartnyx-igr-29953978.html

В Узбекистане усилят ответственность за пропаганду азартных игр

В Узбекистане усилят ответственность за пропаганду азартных игр

Какие меры предусматривает законопроект, разработанный Минюстом - читайте в нашем материале.

2022-11-14T10:14+0500

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2022-11-14T10:27+0500

общество

узбекистан

уголовная ответственность

пропаганда

азартные игры

законопроект

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Министерство юстиции республики разработало законопроект, направленный на усиление ответственности за азартные игры. В частности, документ предусматривает следующее.Во-первых, вводятся административная и уголовная ответственность за подготовку, распространение и продвижение материалов, пропагандирующих азартные игры. За совершение таких действий предлагается наложение штрафа в размере до 450 БРВ, 135 млн сумов, (БРВ - базовая расчетная величина составляет 300 тыс. сумов). Также нарушителей могут лишить свободы сроком до трех лет.Во-вторых, законопроект устанавливает прямую уголовную ответственность за предоставление услуг через телекоммуникационные сети или интернет с целью незаконной организации азартных и других игр, основанных на риске.В-третьих, вводится административная ответственность за участие в азартных играх онлайн через интернет. Теперь на этих лица будет налагаться штраф до 10 БРВ (от 1,5 до 3 млн сумов) с конфискацией использованных в игре предметов, денежных ставок и выигрышей.С 2019 по 2021 годы число дел об административных правонарушениях, связанных азартными играми, увеличилось в 2,3 раза, а уровень преступности возрос в 1,9 раза.Как считают в Минюсте, на это во многом повлияла реклама азартных игр. При этом, действующее законодательство не предусматривает административной или уголовной ответственности за их пропаганду.Обсуждение законопроекта продлится до 25 ноября.

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в узбекистане усилят ответственность за пропаганду азартных игр какие меры предусматривает законопроект разработанный минюстом в каких странах есть уголовная ответственность за азартные игры