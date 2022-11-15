Знаменитые красавицы на награждении MTV Europe Music Awards — фото

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В Дюссельдорфе состоялась церемония вручения музыкальных премий MTV Europe Music Awards — 2022. Больше всех наград собрала американская певица Тейлор Свифт. Лучшие кадры с мероприятия — в нашей фотоленте.