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Знаменитые красавицы на награждении MTV Europe Music Awards — фото
Знаменитые красавицы на награждении MTV Europe Music Awards — фото
В Дюссельдорфе состоялась церемония вручения музыкальных премий MTV Europe Music Awards — 2022. Больше всех наград собрала американская певица Тейлор Свифт. Лучшие кадры с мероприятия - в нашей фотоленте.
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знаменитые красавицы на награждении mtv europe music awards фото в дюссельдорфе состоялась церемония вручения музыкальных премий mtv europe music awards 2022 больше всех наград собрала американская певица тейлор свифт лучшие кадры с мероприятия в нашей фотоленте
знаменитые красавицы на награждении mtv europe music awards фото в дюссельдорфе состоялась церемония вручения музыкальных премий mtv europe music awards 2022 больше всех наград собрала американская певица тейлор свифт лучшие кадры с мероприятия в нашей фотоленте

Знаменитые красавицы на награждении MTV Europe Music Awards — фото

22:05 15.11.2022
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В Дюссельдорфе состоялась церемония вручения музыкальных премий MTV Europe Music Awards — 2022. Больше всех наград собрала американская певица Тейлор Свифт. Лучшие кадры с мероприятия — в нашей фотоленте.
© AFP 2022 / Sasha Schuermann

Американская певица Тейлор Свифт позирует с наградой "Лучшее видео"

Американская певица Тейлор Свифт позирует с наградой &quot;Лучшее видео&quot; - Sputnik Узбекистан
1/14
© AFP 2022 / Sasha Schuermann

Американская певица Тейлор Свифт позирует с наградой "Лучшее видео"

© AP Photo / Martin Meissner

Певица Эва Макс

Певица Эва Макс - Sputnik Узбекистан
2/14
© AP Photo / Martin Meissner

Певица Эва Макс

© AFP 2022 / Sasha Schuermann

Диджей и ведущая Бекка Дадли

Диджей и ведущая Бекка Дадли - Sputnik Узбекистан
3/14
© AFP 2022 / Sasha Schuermann

Диджей и ведущая Бекка Дадли

© AP Photo / Martin Meissner

Активист Риккардо Симонетти позирует для фотографов

Активист Риккардо Симонетти позирует для фотографов - Sputnik Узбекистан
4/14
© AP Photo / Martin Meissner

Активист Риккардо Симонетти позирует для фотографов

© AP Photo / Martin Meissner

Певица Гэйл во время выступления

Певица Гэйл во время выступления - Sputnik Узбекистан
5/14
© AP Photo / Martin Meissner

Певица Гэйл во время выступления

© AP Photo / Martin Meissner

Певица Элиф под объективами фотокамер

Певица Элиф под объективами фотокамер - Sputnik Узбекистан
6/14
© AP Photo / Martin Meissner

Певица Элиф под объективами фотокамер

© AFP 2022 / Sascha Schuermann

Канадская певица Тейт МакРей

Канадская певица Тейт МакРей - Sputnik Узбекистан
7/14
© AFP 2022 / Sascha Schuermann

Канадская певица Тейт МакРей

© AFP 2022 / Sascha Schuermann

Британская певица и автор песен Рита Ора на красной дорожке

Британская певица и автор песен Рита Ора на красной дорожке - Sputnik Узбекистан
8/14
© AFP 2022 / Sascha Schuermann

Британская певица и автор песен Рита Ора на красной дорожке

© AFP 2022 / Sascha Schuermann

Участники групп Gorillaz, Thundercat, Bootie Brown и Pos

Участники групп Gorillaz, Thundercat, Bootie Brown и Pos - Sputnik Узбекистан
9/14
© AFP 2022 / Sascha Schuermann

Участники групп Gorillaz, Thundercat, Bootie Brown и Pos

© AP Photo / Martin Meissner

Певица Домициана

Певица Домициана - Sputnik Узбекистан
10/14
© AP Photo / Martin Meissner

Певица Домициана

© AP Photo / Martin Meissner

Актеры Хейли Робертс и Дэвид Хассельхофф

Актеры Хейли Робертс и Дэвид Хассельхофф - Sputnik Узбекистан
11/14
© AP Photo / Martin Meissner

Актеры Хейли Робертс и Дэвид Хассельхофф

© AP Photo / Martin Meissner

Певица Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт - Sputnik Узбекистан
12/14
© AP Photo / Martin Meissner

Певица Тейлор Свифт

© AFP 2022 / Sascha Schuermann

Музыкальная группа OneRepublic

Музыкальная группа OneRepublic - Sputnik Узбекистан
13/14
© AFP 2022 / Sascha Schuermann

Музыкальная группа OneRepublic

© AP Photo / Martin Meissner

Певица Аянна во время выступления

Певица Аянна во время выступления - Sputnik Узбекистан
14/14
© AP Photo / Martin Meissner

Певица Аянна во время выступления

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