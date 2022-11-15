https://uz.sputniknews.ru/20221115/lavrov-ukrainskie-vlasti-vydvigayut-neadekvatnye-trebovaniya-dlya-nachala-peregovorov-30009336.html
Лавров: украинские власти выдвигают неадекватные требования для начала переговоров
Лавров: украинские власти выдвигают неадекватные требования для начала переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции на встрече G20. Подробности — в нашем материале.
2022-11-15T19:33+0500
2022-11-15T19:33+0500
2022-11-15T19:33+0500
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Все проблемы в урегулировании ситуации на Украине исходят от Киева, который выдвигает нереалистичные условия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции на встрече G20 в Индонезии.Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что провел на полях саммита короткие беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.Вместе с тем, Россия многократно подтверждала, что не отказывается от переговоров. Чем дольше Киев будет занимать такую позицию, тем труднее будет договориться, отметил министр.Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 показали в записи, сообщил руководитель российской дипломатии. Он отметил, что речь продолжалась 20 минут, хотя остальным участникам давали примерно по три минуты, чтобы каждый успел высказаться.Обращение Зеленского было "весьма интересным", отметил глава российского МИД.Участникисаммита G20 практически завершили работу над итоговой декларацией, добавил Лавров. Он сообщил журналистам, что западные страны попытались сделать документ политизированным, протащить в него формулировки с осуждением России от имени всей "Двадцатки", "то есть и нас самих".Известно, что участники саммита одобрят итоговую декларацию по итогам заседания 16 ноября.Встреча G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
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лавров украинские власти выдвигают неадекватные требования для начала переговоров министр иностранных дел россии сергей лавров выступил на пресс конференции на встрече g20 заявления лаврова на g20 сбойка главные заявления
лавров украинские власти выдвигают неадекватные требования для начала переговоров министр иностранных дел россии сергей лавров выступил на пресс конференции на встрече g20 заявления лаврова на g20 сбойка главные заявления
Лавров: украинские власти выдвигают неадекватные требования для начала переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции на встрече G20. Подробности — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik
. Все проблемы в урегулировании ситуации на Украине исходят от Киева, который выдвигает нереалистичные условия. Об этом заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции на встрече G20 в Индонезии.
Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что провел на полях саммита короткие беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс (урегулирования — Sputnik) Украина, которая в том числе законодательно, указом Зеленского запретила вести переговоры с Россией. Вопрос этот не к нам. <...> Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации", — подчеркнул Лавров.
Вместе с тем, Россия многократно подтверждала, что не отказывается от переговоров. Чем дольше Киев будет занимать такую позицию, тем труднее будет договориться, отметил министр.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 показали в записи, сообщил руководитель российской дипломатии. Он отметил, что речь продолжалась 20 минут, хотя остальным участникам давали примерно по три минуты, чтобы каждый успел высказаться.
Обращение Зеленского было "весьма интересным", отметил глава российского МИД.
"Не буду перечислять все, что он сказал, — была воинственная риторика, агрессивная, русофобская, но лучше всего содержание этой речи и состояние этого человека характеризует его фраза, не очень к месту ввернутая, но произнесенная. Он сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами", — заявил Лавров.
Участникисаммита G20 практически завершили работу над итоговой декларацией, добавил Лавров. Он сообщил журналистам, что западные страны попытались сделать документ политизированным, протащить в него формулировки с осуждением России от имени всей "Двадцатки", "то есть и нас самих".
"Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "Группы двадцати", — подчеркнул глава МИД России.
Известно, что участники саммита одобрят итоговую декларацию по итогам заседания 16 ноября.
Встреча G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.