https://uz.sputniknews.ru/20221115/lavrov-ukrainskie-vlasti-vydvigayut-neadekvatnye-trebovaniya-dlya-nachala-peregovorov-30009336.html

Лавров: украинские власти выдвигают неадекватные требования для начала переговоров

Лавров: украинские власти выдвигают неадекватные требования для начала переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции на встрече G20. Подробности — в нашем материале.

2022-11-15T19:33+0500

2022-11-15T19:33+0500

2022-11-15T19:33+0500

россия

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Все проблемы в урегулировании ситуации на Украине исходят от Киева, который выдвигает нереалистичные условия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции на встрече G20 в Индонезии.Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что провел на полях саммита короткие беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.Вместе с тем, Россия многократно подтверждала, что не отказывается от переговоров. Чем дольше Киев будет занимать такую позицию, тем труднее будет договориться, отметил министр.Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 показали в записи, сообщил руководитель российской дипломатии. Он отметил, что речь продолжалась 20 минут, хотя остальным участникам давали примерно по три минуты, чтобы каждый успел высказаться.Обращение Зеленского было "весьма интересным", отметил глава российского МИД.Участникисаммита G20 практически завершили работу над итоговой декларацией, добавил Лавров. Он сообщил журналистам, что западные страны попытались сделать документ политизированным, протащить в него формулировки с осуждением России от имени всей "Двадцатки", "то есть и нас самих".Известно, что участники саммита одобрят итоговую декларацию по итогам заседания 16 ноября.Встреча G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.

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