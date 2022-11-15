https://uz.sputniknews.ru/20221115/putin-prisvoil-zvanie-gorod-voinskoy-slavy-melitopolyu-i-mariupolyu-30009795.html
Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю
Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю
Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным во вторник.
2022-11-15T20:24+0500
2022-11-15T20:24+0500
2022-11-15T20:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
владимир путин
город
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Мелитополю и Мариуполю присвоены звания городов воинской славы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.С данным предложением во вторник выступил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Он подчеркнул, что обращения этих двух городов прошли экспертизу в РАН.Напомним: в России звание "Город воинской славы" учредили в 2006 году. Тогда его получили 40 населенных пунктов, в 2015-м к ним прибавились еще пять.
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путин присвоил звание город воинской славы мелитополю и мариуполю указ был подписан президентом россии владимиром путиным во вторник
путин присвоил звание город воинской славы мелитополю и мариуполю указ был подписан президентом россии владимиром путиным во вторник
Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю
Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным во вторник.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik
. Мелитополю и Мариуполю присвоены звания городов воинской славы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает
РИА Новости.
"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить г. Мариуполю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", — говорится в указе.
С данным предложением во вторник выступил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Он подчеркнул, что обращения этих двух городов прошли экспертизу в РАН.
Напомним: в России звание "Город воинской славы" учредили в 2006 году. Тогда его получили 40 населенных пунктов, в 2015-м к ним прибавились еще пять.