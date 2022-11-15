Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221115/putin-prisvoil-zvanie-gorod-voinskoy-slavy-melitopolyu-i-mariupolyu-30009795.html
Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю
Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю
Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным во вторник.
2022-11-15T20:24+0500
2022-11-15T20:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
владимир путин
город
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0f/30009857_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_4b7583d2153bcb90fb7953455cbcfa6e.jpg
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Мелитополю и Мариуполю присвоены звания городов воинской славы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.С данным предложением во вторник выступил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Он подчеркнул, что обращения этих двух городов прошли экспертизу в РАН.Напомним: в России звание "Город воинской славы" учредили в 2006 году. Тогда его получили 40 населенных пунктов, в 2015-м к ним прибавились еще пять.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0f/30009857_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_e69349b606cecd030ae4d7036df2b752.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
путин присвоил звание город воинской славы мелитополю и мариуполю указ был подписан президентом россии владимиром путиным во вторник
путин присвоил звание город воинской славы мелитополю и мариуполю указ был подписан президентом россии владимиром путиным во вторник

Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю

20:24 15.11.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Мариуполь.
Стела при въезде в Мариуполь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным во вторник.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Мелитополю и Мариуполю присвоены звания городов воинской славы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить г. Мариуполю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", — говорится в указе.
С данным предложением во вторник выступил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Он подчеркнул, что обращения этих двух городов прошли экспертизу в РАН.
Напомним: в России звание "Город воинской славы" учредили в 2006 году. Тогда его получили 40 населенных пунктов, в 2015-м к ним прибавились еще пять.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0