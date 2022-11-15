https://uz.sputniknews.ru/20221115/rt-zapustil-multimediynyy-portal-na-serbskom-yazyke-rt-balkan-30019834.html
RT запустил мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan
RT запустил мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan
Вещание нового проекта будет вестись на сербском языке.
2022-11-15T21:15+0500
2022-11-15T21:15+0500
2022-11-15T21:15+0500
россия
rt
проект
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. RT запустил новый мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan, который будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения. Об этом сообщили представители канала.По заявлению главного редактора RT Balkan Елены Милинчич, теперь жители региона получат доступ к RT на сербском языке, который обеспечит более полную информационную картину современного мира.Известно, что помимо сайта, RT Balkan также доступен в Telegram на сербском языке и на русском языке, а также на других платформах.
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rt запустил мультимедийный портал на сербском языке rt balkan вещание нового проекта будет вестись на сербском языке
rt запустил мультимедийный портал на сербском языке rt balkan вещание нового проекта будет вестись на сербском языке
RT запустил мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan
Вещание нового проекта будет вестись на сербском языке.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik
. RT запустил новый мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan, который будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения. Об этом сообщили
представители канала.
"Наверное, нас нигде в мире так не ждали, как здесь. А к дорогим сербам хочу обратиться на их языке: "Браћо, гледајте RT", — сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", RT и радио Sputnik Маргарита Симоньян.
По заявлению главного редактора RT Balkan Елены Милинчич, теперь жители региона получат доступ к RT на сербском языке, который обеспечит более полную информационную картину современного мира.
"Стать частью медийного пространства Балкан для нас большой вызов. Мы к нему готовы", — отметила она.
Известно, что помимо сайта, RT Balkan также доступен в Telegram на сербском языке и на русском языке, а также на других платформах.