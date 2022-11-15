https://uz.sputniknews.ru/20221115/rt-zapustil-multimediynyy-portal-na-serbskom-yazyke-rt-balkan-30019834.html

RT запустил мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan

RT запустил мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan

Вещание нового проекта будет вестись на сербском языке.

2022-11-15T21:15+0500

2022-11-15T21:15+0500

2022-11-15T21:15+0500

россия

rt

проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0f/30019619_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_40cb8c7b8738b3c7ef7d19d641b06429.jpg

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. RT запустил новый мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan, который будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения. Об этом сообщили представители канала.По заявлению главного редактора RT Balkan Елены Милинчич, теперь жители региона получат доступ к RT на сербском языке, который обеспечит более полную информационную картину современного мира.Известно, что помимо сайта, RT Balkan также доступен в Telegram на сербском языке и на русском языке, а также на других платформах.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

rt запустил мультимедийный портал на сербском языке rt balkan вещание нового проекта будет вестись на сербском языке