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https://uz.sputniknews.ru/20221115/sergey-lavrov-provodit-press-konferentsiyu-na-bali-29998140.html
Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на G20.
Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на G20.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20. 15.11.2022, Sputnik Узбекистан
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в мире
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20.
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сергей лавров, видео
сергей лавров, видео

Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на G20.

14:29 15.11.2022 (обновлено: 14:34 15.11.2022)
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20.
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