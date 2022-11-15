https://uz.sputniknews.ru/20221115/sergey-lavrov-provodit-press-konferentsiyu-na-bali-29998140.html
Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на G20.
Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на G20.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20. 15.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-15T14:29+0500
2022-11-15T14:29+0500
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в мире
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20.
2022
Новости
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Sputnik Узбекистан
сергей лавров, видео
сергей лавров, видео
Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на G20.
14:29 15.11.2022 (обновлено: 14:34 15.11.2022)
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20.