https://uz.sputniknews.ru/20221115/uzbekistantsy-shturmuyut-chempionat-azii-po-strelkovomu-sportu--foto-30005995.html
Узбекистанцы штурмуют чемпионат Азии по стрелковому спорту – фото
Узбекистанцы штурмуют чемпионат Азии по стрелковому спорту – фото
Каких результатов добилась сборная Узбекистана по стрелковому спорту на континентальном первенстве - читайте в нашем материале.
2022-11-15T17:37+0500
2022-11-15T17:37+0500
2022-11-15T17:37+0500
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате Азии по стрелковому спорту, который проходит в южнокорейском городе Тэгу. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в понедельник узбекистанец Вениамин Никитин завоевал второе место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди молодёжи (до 18 лет). Первое место досталось представителю Индии Сандипу Бишнои, а третье место уроженцу Южной Кореи Донбину Киму.Во вторник копилка сборной республики также пополнилась новыми медалями. Мухаммад Камалов завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в категории до 20 лет.Кроме этого, трио, в составе которого состязались Вениамин Никитин, Садикжон Абдуллаев и Мухаммадюсуф Хайдаров, также завоевали бронзу в командной программе среди юниоров.
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узбекистанцы штурмуют чемпионат азии по стрелковому спорту фото каких результатов добилась сборная узбекистана по стрелковому спорту на континентальном первенстве читайте в нашем материале медальный зачет
узбекистанцы штурмуют чемпионат азии по стрелковому спорту фото каких результатов добилась сборная узбекистана по стрелковому спорту на континентальном первенстве читайте в нашем материале медальный зачет
Узбекистанцы штурмуют чемпионат Азии по стрелковому спорту – фото
Каких результатов добилась сборная Узбекистана по стрелковому спорту на континентальном первенстве - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik
. Узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате Азии по стрелковому спорту, который проходит в южнокорейском городе Тэгу. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета республики.
Так, в понедельник узбекистанец Вениамин Никитин завоевал второе место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди молодёжи (до 18 лет). Первое место досталось представителю Индии Сандипу Бишнои, а третье место уроженцу Южной Кореи Донбину Киму.
Во вторник копилка сборной республики также пополнилась новыми медалями. Мухаммад Камалов завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в категории до 20 лет.
Кроме этого, трио, в составе которого состязались Вениамин Никитин, Садикжон Абдуллаев и Мухаммадюсуф Хайдаров, также завоевали бронзу в командной программе среди юниоров.