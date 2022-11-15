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Видео: "В Узбекистане с таким пониманием и любовью относятся к детям" — эксперт
Видео: "В Узбекистане с таким пониманием и любовью относятся к детям" — эксперт
В Ташкенте стартовала II Всемирная конференция "Воспитание и воспитание детей раннего возраста". 15.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-15T08:02+0500
2022-11-15T08:02+0500
2022-11-15T08:02+0500
общество
ташкент
юнеско
образование
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В Ташкенте стартовала II Всемирная конференция ЮНЕСКО "Воспитание и воспитание детей раннего возраста", сообщает корреспондент Sputnik.Участники мероприятия обсудят актуальные проблемы и нововведения в системе образования, а также обменяются в сфере работы с дошкольниками. Международные эксперты в области культуры, искусства, науки, спорта и образования проведут лекции. Участие в конференции принимают и эксперты из России.Программа конференции включает в себя мастер-классы, творческие встречи, лекции, выставки, экскурсии и многое другое. Конференция продлится до 16 ноября.
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ташкент, юнеско, образование
ташкент, юнеско, образование
Видео: "В Узбекистане с таким пониманием и любовью относятся к детям" — эксперт
В Ташкенте стартовала II Всемирная конференция "Воспитание и воспитание детей раннего возраста".
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В Ташкенте стартовала II Всемирная конференция ЮНЕСКО "Воспитание и воспитание детей раннего возраста", сообщает корреспондент Sputnik.
Участники мероприятия обсудят актуальные проблемы и нововведения в системе образования, а также обменяются в сфере работы с дошкольниками. Международные эксперты в области культуры, искусства, науки, спорта и образования проведут лекции. Участие в конференции принимают и эксперты из России.
"Узбекские коллеги с таким пониманием, уважением и любовью относятся к детям. Очень рады, что мы у вас в гостях", — прокомментировала мероприятие президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному воспитанию (OMEП) Лариса Шевченко.
Программа конференции включает в себя мастер-классы, творческие встречи, лекции, выставки, экскурсии и многое другое. Конференция продлится до 16 ноября.