https://uz.sputniknews.ru/20221115/xrolenko-rasskazal-zachem-vsu-stali-ispolzovat-psixotropnye-veschestva--video-29985647.html

Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали использовать психотропные вещества — видео

Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали использовать психотропные вещества — видео

Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой. Чем расплачиваются бойцы за такой допинг, рассказал военный эксперт Александр Хроленко.

2022-11-15T11:03+0500

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видео

украина

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мнение эксперта

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Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой. Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно более серьезные физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.

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