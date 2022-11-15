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Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали использовать психотропные вещества — видео
Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали использовать психотропные вещества — видео
Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой. Чем расплачиваются бойцы за такой допинг, рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
2022-11-15T11:03+0500
2022-11-15T11:03+0500
2022-11-15T11:03+0500
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мнение эксперта
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Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой. Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно более серьезные физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.
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украина всу психотропные вещества допинг последствия запад мнение эксперта александр хроленко
украина всу психотропные вещества допинг последствия запад мнение эксперта александр хроленко
Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали использовать психотропные вещества — видео
Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой. Чем расплачиваются бойцы за такой допинг, рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой. Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно более серьезные физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.