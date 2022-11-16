https://uz.sputniknews.ru/20221116/uzbekistan-podpisal-s-yunesko-programmu-sotrudnichestva-na-4-goda-30032159.html

Узбекистан подписал с ЮНЕСКО программу сотрудничества на 4 года

Узбекистан подписал с ЮНЕСКО программу сотрудничества на 4 года

Цель программы – сотрудничество в области образования, продвижение идей мира и устойчивого развития в республике.

2022-11-16T12:57+0500

2022-11-16T12:57+0500

2022-11-16T13:08+0500

политика

юнеско

образование

узбекистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Узбекистан подписал с ЮНЕСКО государственную программу на 2022-2026 годы.Документ подписали 15 ноября заместитель Премьер-министра Узбекистана, председатель Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО Азиз Абдухакимов и глава ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщает корреспондент Sputnik.Цель документа - сотрудничество в продвижении идей мира и устойчивого развития в Узбекистане. Среди задач такого сотрудничества создание инклюзивных, равноправных и безопасных условий в школах, повышение качества и актуальности образования, обучение детей навыкам, необходимым для жизни, работы и устойчивого развития, формирование поколения квалифицированных учителей, цифровизация и улучшение финансирования сферы образования.Со своей стороны ЮНЕСКО обязуется поддерживать реформу образования в Узбекистане, делясь опытом и предоставляя платформы для партнерства с зарубежными образовательными и экспертными организациями.Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле посетила республику для участия во II Всемирной конференции ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста" которая проходит в Ташкенте 14-16 ноября.Читайте также: Мирзиёев предложил издать спецрезолюцию ООН по дошкольному образованию

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