https://uz.sputniknews.ru/20221115/mirziyoev-predlojil-izdat-spetsrezolyutsiyu-oon-po-doshkolnomu-obrazovaniyu-30005199.html

Мирзиёев предложил издать спецрезолюцию ООН по дошкольному образованию

Мирзиёев предложил издать спецрезолюцию ООН по дошкольному образованию

Глава Узбекистана выдвинул ряд предложений на Всемирной конференции, посвященной воспитанию и обучению детей раннего возраста в Ташкенте.

2022-11-15T16:39+0500

2022-11-15T16:39+0500

2022-11-15T16:39+0500

общество

шавкат мирзиёев

образование

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на II Всемирной конференции ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста". В приветственной речи он выдвинул рад предложений, сообщает корреспондент Sputnik.Глава государства отметил, что очень важно эффективно решать проблемы качественного образования детей раннего возраста на глобальном уровне, вырабатывать совместные оперативные решения и системные подходы к этим вопросам, и предложил проводить международные конференции по раннему воспитанию на регулярной основе.Мирзиёев также предложил реализовывать совместные проекты и исследования со Всемирной организацией дошкольного образования, разработать комплексную программу подготовки новых методов обучения и методических пособий.Он также выдвинул инициативу по созданию международного сообщества педагогов с целью обмена передовым опытом, современными интерактивными методами обучения, практическими знаниями и навыками.Мирзиёев отметил, что было бы своевременным принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН о значении образования детей как важного фактора достижения всеобщего развития.Этот документ должен отражать такие вопросы, как повышение роли родителей в обеспечении детей качественным образованием и воспитанием, их духовной и физической зрелости, их ответственности за полное проявление своих способностей и потенциала.Мирзиёев подчеркнул, что власти страны уделяют большое внимание молодежи и детям, создают условия для их духовного и физического воспитания.В настоящее время в республике насчитывается около 3 млн детей дошкольного возраста. Власти республики ведут последовательную работу по обеспечению доступа к детским садам – к 2025 году уровень охвата дошкольным образованием должен достигнуть 80%.Кроме того, Узбекистан ставит перед собой задачу охватить 100% 6-летних детей программой подготовки к школе к 2025 году.По мнению главы Узбекистана, радикализм и экстремизм никогда не приживутся в обществе с развитым образованием.Тот факт, что конференцию посетили представители из 150 стран мира, является ярким свидетельством того, что развитие дошкольного образования имеет сегодня глобальное значение.Напомним, II Всемирная конференция ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста" проходит в Ташкенте 14-16 ноября.Участники мероприятия обсудят актуальные проблемы и нововведения в системе образования, а также обменяются в сфере работы с дошкольниками. Международные эксперты в области культуры, искусства, науки, спорта и образования проведут лекции.Программа конференции включает в себя мастер-классы, творческие встречи, лекции, выставки, экскурсии и многое другое.Читайте также: "Политике не место в образовании" - Кравцов

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