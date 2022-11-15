Мирзиёев предложил издать спецрезолюцию ООН по дошкольному образованию
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле.
Глава Узбекистана выдвинул ряд предложений на Всемирной конференции, посвященной воспитанию и обучению детей раннего возраста в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на II Всемирной конференции ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста". В приветственной речи он выдвинул рад предложений, сообщает корреспондент Sputnik.
Глава государства отметил, что очень важно эффективно решать проблемы качественного образования детей раннего возраста на глобальном уровне, вырабатывать совместные оперативные решения и системные подходы к этим вопросам, и предложил проводить международные конференции по раннему воспитанию на регулярной основе.
Мирзиёев также предложил реализовывать совместные проекты и исследования со Всемирной организацией дошкольного образования, разработать комплексную программу подготовки новых методов обучения и методических пособий.
Он также выдвинул инициативу по созданию международного сообщества педагогов с целью обмена передовым опытом, современными интерактивными методами обучения, практическими знаниями и навыками.
Мирзиёев отметил, что было бы своевременным принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН о значении образования детей как важного фактора достижения всеобщего развития.
Этот документ должен отражать такие вопросы, как повышение роли родителей в обеспечении детей качественным образованием и воспитанием, их духовной и физической зрелости, их ответственности за полное проявление своих способностей и потенциала.
Мирзиёев подчеркнул, что власти страны уделяют большое внимание молодежи и детям, создают условия для их духовного и физического воспитания.
В настоящее время в республике насчитывается около 3 млн детей дошкольного возраста. Власти республики ведут последовательную работу по обеспечению доступа к детским садам – к 2025 году уровень охвата дошкольным образованием должен достигнуть 80%.
Кроме того, Узбекистан ставит перед собой задачу охватить 100% 6-летних детей программой подготовки к школе к 2025 году.
"Системы дошкольного, школьного, высшего и средне-специального образования, научных и культурных учреждений – это четыре взаимосвязанных звена будущего Ренессанса. Воспитателей детских садов, школьных учителей, профессоров и преподавателей, научную и творческую интеллигенцию мы считаем четырьмя важнейшими опорами в формировании эпохи нового Возрождения", - сказал президент.
По мнению главы Узбекистана, радикализм и экстремизм никогда не приживутся в обществе с развитым образованием.
Тот факт, что конференцию посетили представители из 150 стран мира, является ярким свидетельством того, что развитие дошкольного образования имеет сегодня глобальное значение.
"Уверен, что эта конференция создаст новые возможности для дальнейшего расширения международного сотрудничества с целью дальнейшего расширения международного сотрудничества в деле определения политики в области дошкольного образования до 2030 года в мире, и на этой основе обеспечив качественное образование для детей", — отметил Мирзиёев.
Напомним, II Всемирная конференция ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста" проходит в Ташкенте 14-16 ноября.
Участники мероприятия обсудят актуальные проблемы и нововведения в системе образования, а также обменяются в сфере работы с дошкольниками. Международные эксперты в области культуры, искусства, науки, спорта и образования проведут лекции.
Программа конференции включает в себя мастер-классы, творческие встречи, лекции, выставки, экскурсии и многое другое.
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