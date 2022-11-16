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В Омске появится логистический центр узбекской сельхозпродукции
В Омске появится логистический центр узбекской сельхозпродукции
Логистический хаб может также стать кластером по переработке продукции для поставки в Узбекистан, считает губернатор Омской области.
2022-11-16T14:50+0500
2022-11-16T14:50+0500
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Омске началось строительство логистического центра плодоовощной продукции Узбекистана "Fruit City". Об этом сообщило местное издание "БК55".Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания региональному парламенту. Губернатор договорился о создании центра во время визита российской делегации в Узбекистан в апреле.В ходе визита Бурков встречался с представителями холдинга "Parketn Agrosel Business", который занимается экспортом плодоовощной продукции на российский рынок. Узбекская компания предложила создать торгово-логистический центр для таможенного оформления продукции и последующей доставки в сибирские регионы.В частности, регион планирует поставлять в Узбекистан пшеницу, муку, ячмень и масличные культуры. Кроме того, местные предприятия готовы разрабатывать модели сельхозтехники для климата и почв Средней Азии.В Оренбурге также планируют открыть логистический центр для поставки фруктов из Узбекистана. Свой торговый дом в республике откроет Свердловская область. Недавно во время своего визита в Ташкент губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с предложением о создании сети оптово-распределительных центров.В целом, с предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также: Россия отменила лимит на оргнабор работников
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узбекистан сельскохозяйственная продукция омская область логистический центр переработка
узбекистан сельскохозяйственная продукция омская область логистический центр переработка

В Омске появится логистический центр узбекской сельхозпродукции

14:50 16.11.2022
© Sputnik / Sergei Pyatakov  / Перейти в фотобанкПродажа фруктов на рынке в Ташкенте
Продажа фруктов на рынке в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Sergei Pyatakov
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Логистический хаб может также стать кластером по переработке продукции для поставки в Узбекистан, считает губернатор Омской области.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Омске началось строительство логистического центра плодоовощной продукции Узбекистана "Fruit City". Об этом сообщило местное издание "БК55".
Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания региональному парламенту. Губернатор договорился о создании центра во время визита российской делегации в Узбекистан в апреле.
В ходе визита Бурков встречался с представителями холдинга "Parketn Agrosel Business", который занимается экспортом плодоовощной продукции на российский рынок. Узбекская компания предложила создать торгово-логистический центр для таможенного оформления продукции и последующей доставки в сибирские регионы.
"Этот же логистический хаб можно использовать для обработки продукции, которая поставляется на территорию Узбекистана. Для Омской области это перспективный инвестпроект и, соответственно, новые рабочие места", — говорил тогда Бурков.
В частности, регион планирует поставлять в Узбекистан пшеницу, муку, ячмень и масличные культуры. Кроме того, местные предприятия готовы разрабатывать модели сельхозтехники для климата и почв Средней Азии.
В Оренбурге также планируют открыть логистический центр для поставки фруктов из Узбекистана. Свой торговый дом в республике откроет Свердловская область. Недавно во время своего визита в Ташкент губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с предложением о создании сети оптово-распределительных центров.
В целом, с предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
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