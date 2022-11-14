https://uz.sputniknews.ru/20221114/rossiya-otmenila-limit-na-orgnabor-rabotnikov-29982408.html

Россия отменила лимит на оргнабор работников

Россия отменила лимит на оргнабор работников

К пилотному проекту, помимо строительного и сельскохозяйственного сектора присоединились промышленные предприятия.

2022-11-14T21:05+0500

2022-11-14T21:05+0500

2022-11-14T21:05+0500

общество

трудовая миграция

постановление

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Правительство России приняло постановление, которое снимает ограничение на организованный набор сотрудников из Узбекистана для работы на российских предприятиях.Ранее в рамках оргнабора российская сторона могла нанять в Узбекистане 10 тыс. сотрудников для строительной отрасли и еще 1,1 тыс. человек для предприятий агропромышленного комплекса. Новое постановление снимает этот лимит.Кроме того, согласно постановлению, к пилотному проекту присоединится также Министерство промышленности и торговли – оно должно создать свой реестр работодателей в отрасли легкой промышленности, которые смогут участвовать в оргнаборе.Изменились и медицинские требования – теперь будущим работникам не нужно сдавать обязательное тестирование или получать прививку от коронавируса, достаточно пройти медосмотр у российских врачей.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе-июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тыс. граждан Узбекистана.В середине августа Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также: Оргнабор может помочь всему ЕАЭС, считают трудовые мигранты из Узбекистана

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