https://uz.sputniknews.ru/20221114/rossiya-otmenila-limit-na-orgnabor-rabotnikov-29982408.html
Россия отменила лимит на оргнабор работников
Россия отменила лимит на оргнабор работников
К пилотному проекту, помимо строительного и сельскохозяйственного сектора присоединились промышленные предприятия.
2022-11-14T21:05+0500
2022-11-14T21:05+0500
2022-11-14T21:05+0500
общество
трудовая миграция
постановление
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Правительство России приняло постановление, которое снимает ограничение на организованный набор сотрудников из Узбекистана для работы на российских предприятиях.Ранее в рамках оргнабора российская сторона могла нанять в Узбекистане 10 тыс. сотрудников для строительной отрасли и еще 1,1 тыс. человек для предприятий агропромышленного комплекса. Новое постановление снимает этот лимит.Кроме того, согласно постановлению, к пилотному проекту присоединится также Министерство промышленности и торговли – оно должно создать свой реестр работодателей в отрасли легкой промышленности, которые смогут участвовать в оргнаборе.Изменились и медицинские требования – теперь будущим работникам не нужно сдавать обязательное тестирование или получать прививку от коронавируса, достаточно пройти медосмотр у российских врачей.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе-июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тыс. граждан Узбекистана.В середине августа Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также: Оргнабор может помочь всему ЕАЭС, считают трудовые мигранты из Узбекистана
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узбекистан россия организованный набор работников строительство агропромышленный комплекс министерство промышленности и торговли легкая промышленность
узбекистан россия организованный набор работников строительство агропромышленный комплекс министерство промышленности и торговли легкая промышленность
Россия отменила лимит на оргнабор работников
К пилотному проекту, помимо строительного и сельскохозяйственного сектора присоединились промышленные предприятия.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik.
Правительство России приняло постановление
, которое снимает ограничение на организованный набор сотрудников из Узбекистана для работы на российских предприятиях.
Ранее в рамках оргнабора российская сторона могла нанять в Узбекистане 10 тыс. сотрудников для строительной отрасли и еще 1,1 тыс. человек для предприятий агропромышленного комплекса. Новое постановление снимает этот лимит.
Кроме того, согласно постановлению, к пилотному проекту присоединится также Министерство промышленности и торговли – оно должно создать свой реестр работодателей в отрасли легкой промышленности, которые смогут участвовать в оргнаборе.
Изменились и медицинские требования – теперь будущим работникам не нужно сдавать обязательное тестирование или получать прививку от коронавируса, достаточно пройти медосмотр у российских врачей.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.
В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.
В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.
В январе-июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тыс. граждан Узбекистана.
В середине августа Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.