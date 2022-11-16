https://uz.sputniknews.ru/20221116/v-onkotsentrax-postroyat-dva-zdaniya-dlya-provedeniya-operatsiy-30029184.html
В онкоцентрах построят два здания для проведения операций
В онкоцентрах построят два здания для проведения операций
Диагностические и лечебные стандарты будут обновлять и пересматривать каждые два года на основе передового зарубежного опыта.
2022-11-16T11:48+0500
2022-11-16T11:48+0500
2022-11-16T11:48+0500
общество
медицина
онкология
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по совершенствованию системы лечения онкогематологических, онкологических, первичных иммунодефицитных и трудноизлечимых заболеваний кровеносной системы".Согласно документу, Министерство здравоохранения должно в месячный срок разработать отдельные "дорожные карты" в зависимости от характера заболевания каждого больного, находящегося на лечении в Центрах онкологии и клинической иммунологии.Для раннего выявления онкогематологических заболеваний многопрофильные центральные поликлиники районов и городов, а также детские центры будут проводить массовые обследования.Специалисты министерства будут обновлять и пересматривать диагностические и лечебные стандарты каждые два года на основе передового зарубежного опыта.Документ также предусматривает строительство двух дополнительных пятиэтажных корпусов на территории онкоцентров с асептическими условиями для проведения операций по трансплантации стволовых клеток больным лейкемией, миеломой, лимфомой и гемолитической анемией.Для выполнения высокотехнологичных комплексных операций будут привлекать на долгосрочной основе специалистов из престижных клиник и центров зарубежных стран, в том числе из России и Беларуси.С будущего года также в вузах и колледжах начнут готовить кадры по специальности детская онкогематология.Наряду с этим хокимият Ташкента должен выделить земельный участок под хостел на 200 мест для родственников больных, находящихся на лечении в центрах. Его должны построить и сдать в эксплуатацию к 1 апреля 2023 года за счет постоянных пожертвований.До конца текущего года из госбюджета выделят не менее 125 млрд сумов на расходы, связанные с совершенствованием онкологической помощи и дальнейшим развитием онкологической службы.Читайте также: В Узбекистане предлагают ввести ротацию хокимов
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узбекистан медицина онкология медицинские центры постановление правительства
узбекистан медицина онкология медицинские центры постановление правительства
В онкоцентрах построят два здания для проведения операций
Диагностические и лечебные стандарты будут обновлять и пересматривать каждые два года на основе передового зарубежного опыта.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik.
Правительство Узбекистана приняло постановление
"О мерах по совершенствованию системы лечения онкогематологических, онкологических, первичных иммунодефицитных и трудноизлечимых заболеваний кровеносной системы".
Согласно документу, Министерство здравоохранения должно в месячный срок разработать отдельные "дорожные карты" в зависимости от характера заболевания каждого больного, находящегося на лечении в Центрах онкологии и клинической иммунологии.
Для раннего выявления онкогематологических заболеваний многопрофильные центральные поликлиники районов и городов, а также детские центры будут проводить массовые обследования.
Специалисты министерства будут обновлять и пересматривать диагностические и лечебные стандарты каждые два года на основе передового зарубежного опыта.
Документ также предусматривает строительство двух дополнительных пятиэтажных корпусов на территории онкоцентров с асептическими условиями для проведения операций по трансплантации стволовых клеток больным лейкемией, миеломой, лимфомой и гемолитической анемией.
Для выполнения высокотехнологичных комплексных операций будут привлекать на долгосрочной основе специалистов из престижных клиник и центров зарубежных стран, в том числе из России и Беларуси.
С будущего года также в вузах и колледжах начнут готовить кадры по специальности детская онкогематология.
Наряду с этим хокимият Ташкента должен выделить земельный участок под хостел на 200 мест для родственников больных, находящихся на лечении в центрах. Его должны построить и сдать в эксплуатацию к 1 апреля 2023 года за счет постоянных пожертвований.
До конца текущего года из госбюджета выделят не менее 125 млрд сумов на расходы, связанные с совершенствованием онкологической помощи и дальнейшим развитием онкологической службы.