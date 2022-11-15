https://uz.sputniknews.ru/20221115/v-uzbekistane-predlagayut-vvesti-rotatsiyu-xokimov-30006621.html

В Узбекистане предлагают ввести ротацию хокимов

В Узбекистане предлагают ввести ротацию хокимов

Общественное обсуждение проекта постановления о принудительной ротации руководителей продлится до 25 ноября.

2022-11-15T18:35+0500

2022-11-15T18:35+0500

2022-11-15T18:35+0500

общество

узбекистан

госслужащие

постановление

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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Агентство развития госслужбы Узбекистана разработало проектпостановления президента, который с 1 января 2023 года вводит систему ротации руководящих кадров. В частности, новый порядок предусматривает следующее:Каждые пять лет подлежат ротации чиновники, занимающие следующие должности:Согласно документу, не подлежат ротации госслужащие:Общественное обсуждение проекта продлится до 25 ноября.Читайте также: Для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности

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