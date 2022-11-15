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https://uz.sputniknews.ru/20221115/v-uzbekistane-predlagayut-vvesti-rotatsiyu-xokimov-30006621.html
В Узбекистане предлагают ввести ротацию хокимов
В Узбекистане предлагают ввести ротацию хокимов
Общественное обсуждение проекта постановления о принудительной ротации руководителей продлится до 25 ноября.
2022-11-15T18:35+0500
2022-11-15T18:35+0500
общество
узбекистан
госслужащие
постановление
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Агентство развития госслужбы Узбекистана разработало проектпостановления президента, который с 1 января 2023 года вводит систему ротации руководящих кадров. В частности, новый порядок предусматривает следующее:Каждые пять лет подлежат ротации чиновники, занимающие следующие должности:Согласно документу, не подлежат ротации госслужащие:Общественное обсуждение проекта продлится до 25 ноября.Читайте также: Для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности
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узбекистан государственная служба служащие ротация
узбекистан государственная служба служащие ротация

В Узбекистане предлагают ввести ротацию хокимов

18:35 15.11.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание Кабинета министров Узбекистана
Здание Кабинета министров Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Общественное обсуждение проекта постановления о принудительной ротации руководителей продлится до 25 ноября.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Агентство развития госслужбы Узбекистана разработало проектпостановления президента, который с 1 января 2023 года вводит систему ротации руководящих кадров. В частности, новый порядок предусматривает следующее:
ротация госслужащих будет проходить в обязательном, плановом и внеплановом порядке;
проходить она будет внутри одного госоргана и между разными госорганами;
документ устанавливает социальные гарантии и соответствующие компенсации госслужащим, назначаемым в порядке ротации.
Каждые пять лет подлежат ротации чиновники, занимающие следующие должности:
министры, руководители госкомитетов и других госорганов, их заместители;
председатель совета министров Республики Каракалпакстан и его заместители, хокимы областей, районов и города Ташкента, их заместители.
Обязательная ротация - принудительный перевод государственного гражданского служащего с занимаемой должности на другую должность государственной гражданской службы для предотвращения конфликта интересов и коррупции.
Согласно документу, не подлежат ротации госслужащие:
проходящие обучение, переподготовку и повышения квалификации;
беременные женщины, а также женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
лица, которые на основании медицинского заключения не могут выполнять служебные обязанности по должности, на которую их могут назначить по ротации;
лица, которым осталось три года до достижения пенсионного возраста.
Общественное обсуждение проекта продлится до 25 ноября.
Читайте также: Для узбекистанских предпринимателей упростят условия деятельности
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